Нардеп Буймистер: Реформу присоединения к электросетям поддерживают Нацсовет реформ и эксперты

Реформу присоединения к электросетям поддерживают Национальный совет реформ в полном составе, а также отраслевые эксперты. Об этом в Facebook 8 октября заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.
Нардеп написала, что СМИ распространили "манипулятивную статью о том, как и.о. министра энергетики [Ольга] Буславец якобы лоббирует интересы облэнерго и инициирует рост их доходов, из-за чего якобы вырастут тарифы для потребителей электроэнергии". По ее словам, предложенные министерством инициативы касаются реформы подключения к энергосетям.
Буймистер подчеркнула, что реформа 29 сентября была одобрена Нацсоветом реформ, в состав которого, в частности, входят президент, премьер-министр, глава Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. Также, по ее словам, реформу поддержали экспертный совет при Минэнерго, энергетический комитет Европейской бизнес-ассоциации, представители профильной ассоциации "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая ассамблея и другие.
"Поддерживает реформу не Буславец, а Нацсовет реформ, а значит, и его глава, президент [Владимир] Зеленский, и премьер [Денис] Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО, и еще куча экспертов, энергетики и экономисты, разбираются в теме присоединений к электросетям и Doing Business", – подчеркнула она.
По словам Буймистер, реформа предусматривает сокращение сроков подключения; увеличение мощности энергетической инфраструктуры; развитие энергосетей в соответствии с перспективным планом развития территорий; удешевление платы за присоединение за счет перекладывания ответственности за инвестиции на облэнерго.
Нардеп отметила, что предлагается подстанционную часть стоимости, то есть плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. Это, по ее словам, позволит удешевить присоединение до 46% в зависимости от его типа.
"Решение, которое мы предложили, – это результат многомесячных исследований, расчетов и оценок. В обсуждении участвовали ключевые эксперты и участники энергорынка, которые также поддерживали такую концепцию, поскольку понимают: это позволит реформировать процесс присоединения, что положительно скажется на экономике, инвестпривлекательности страны, развитии бизнеса. Эффект почувствует каждый потребитель, который будет присоединяться к электросетям", – подчеркнула депутат.
Она отметила, что реформа "не предусматривает рост сверхприбылей владельцев облэнерго".
"Ведь с внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества. Предложение экспертов – это развитие экономики, создание рабочих мест, качественная инфраструктура электросетей, справедливая цена на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины", – заявила Буймистер.
Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.
По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.
25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.