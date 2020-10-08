Нардеп Буймистер: Реформу присоединения к электросетям поддерживают Нацсовет реформ и эксперты

Реформа присоединения к электросетям не предусматривает "рост сверхприбылей владельцев облэнерго", заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Буймистер: С внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества Фото: Liudmyla Buimister / Facebook

Реформу присоединения к электросетям поддерживают Национальный совет реформ в полном составе, а также отраслевые эксперты. Об этом в Facebook 8 октября заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер.

Нардеп написала, что СМИ распространили "манипулятивную статью о том, как и.о. министра энергетики [Ольга] Буславец якобы лоббирует интересы облэнерго и инициирует рост их доходов, из-за чего якобы вырастут тарифы для потребителей электроэнергии". По ее словам, предложенные министерством инициативы касаются реформы подключения к энергосетям.

Буймистер подчеркнула, что реформа 29 сентября была одобрена Нацсоветом реформ, в состав которого, в частности, входят президент, премьер-министр, глава Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины. Также, по ее словам, реформу поддержали экспертный совет при Минэнерго, энергетический комитет Европейской бизнес-ассоциации, представители профильной ассоциации "Умные электросети Украины", Всеукраинская энергетическая ассамблея и другие.

"Поддерживает реформу не Буславец, а Нацсовет реформ, а значит, и его глава, президент [Владимир] Зеленский, и премьер [Денис] Шмыгаль, и представители Минэкономики, СНБО, и еще куча экспертов, энергетики и экономисты, разбираются в теме присоединений к электросетям и Doing Business", – подчеркнула она.

По словам Буймистер, реформа предусматривает сокращение сроков подключения; увеличение мощности энергетической инфраструктуры; развитие энергосетей в соответствии с перспективным планом развития территорий; удешевление платы за присоединение за счет перекладывания ответственности за инвестиции на облэнерго.

Нардеп отметила, что предлагается подстанционную часть стоимости, то есть плату за мощность, с клиента перенести на энергокомпанию. Это, по ее словам, позволит удешевить присоединение до 46% в зависимости от его типа.

"Решение, которое мы предложили, – это результат многомесячных исследований, расчетов и оценок. В обсуждении участвовали ключевые эксперты и участники энергорынка, которые также поддерживали такую концепцию, поскольку понимают: это позволит реформировать процесс присоединения, что положительно скажется на экономике, инвестпривлекательности страны, развитии бизнеса. Эффект почувствует каждый потребитель, который будет присоединяться к электросетям", – подчеркнула депутат.

Она отметила, что реформа "не предусматривает рост сверхприбылей владельцев облэнерго".

"Ведь с внедрением стимулирующего тарифа на облэнерго ложатся соответствующие обязательства и четкие требования к улучшению качества. Предложение экспертов – это развитие экономики, создание рабочих мест, качественная инфраструктура электросетей, справедливая цена на подключение к сети, улучшение инвестпривлекательности Украины", – заявила Буймистер.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.