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Нардеп Магомедов: У Минэкономики один путь – убрать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты

После введения квот на импорт серной кислоты в 2018 году украинские поставщики моментально взвинтили цены на продукцию, которая стала выше импортной на 89%, в отдельных случаях на 107%, заявил внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов.

Муса Магомедов: Я не понимаю позицию министра экономики
Муса Магомедов: Я не понимаю позицию министра экономики
Фото: Муса Магомедов / Facebook

Министерство экономики Украины должно ликвидировать коррупционные схемы на рынке серной кислоты и отменить введенные предыдущей властью квоты на ее импорт, заявил в Facebook внефракционный народный депутат Украины Муса Магомедов.

"У министерства один путь – убрать коррупционные схемы прошлой власти и отменить квоты на импорт серной кислоты. В 2020 году мы надеялись, что квоты будут отменены, т.к. их негативный эффект виден невооруженным взглядом. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение оставить без изменения действующие квоты на импорт серной кислоты, которые привели к монополизации рынка, росту цен на ресурс и коррупционным схемам", – написал политик.

Он напомнил, что квоты ввели, когда из-за агрессии России Украина потеряла ряд крупных производителей и на рынке образовался дефицит – и в 2018 году, якобы для защиты местного производителя были введены трехлетние ограничения на импорт серной кислоты.

"Украинские поставщики моментально взвинтили цены на продукцию, которая стала выше импортной на 89%, в отдельных случаях на 107%. То есть, введение квот должно было защитить отечественных производителей, а по факту стало лишь инструментом обогащения для компаний-прокладок. При этом финансовые показатели отечественных производителей не улучшились, а существенно ухудшились", – подчеркнул Магомедов.

Он назвал квоты коррупционной схемой, бенефициаром которой стали не производители, а посредники,  призвал Минэкономики отменить решение об ограничениях на импорт.

"Я не понимаю позицию министра экономики. В середине прошлого года я лично потребовал от Министерства экономики обнародовать финансовые отчеты, подтверждающие обоснованность квот на серную кислоту. Однако никаких конкретных ответов мы не получили", – заявил Магомедов.

https://www.facebook.com/magomedov.public/posts/279611956838855

С 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя, но в результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка, писал "Главком".

В сентябре этого года президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что в министерстве приняли решение о продолжении действия квот на импорт серной кислоты.

Теги: коррупция, экономика, цены, монополия, торговля, Муса Магомедов, квоты
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