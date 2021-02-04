Нардеп от "Слуги народа" внес в декларацию выигрыш почти в 2 млн грн

Нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк, который в феврале 2021 года внес в декларацию выигрыш почти в 2 млн грн, в декларацию за 2020 год вписывал приз на сумму 900 тыс. грн.

До избрания нардепом Павлюк работал в военной прокуратуре Фото: Максим Павлюк / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Максим Павлюк 2 февраля внес в декларацию доход на сумму 1,94 млн грн, полученный в качестве выигрыша. Информация размещена на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп указал выигрыш шестью траншами – от 249 тыс. грн до 446 тыс. грн, полученными от разных ООО.

Датой получения денег Павлюк назвал вторник, 26 января.

Ранее он уже указывал доход, полученный похожим образом. Так, в итоговую декларацию за 2020 год нардеп внес призовые на сумму 900 тыс. грн.

Павлюку 28 лет, до избрания народным депутатом он работал в военной прокуратуре, говорится в его профиле на сайте Верховной Рады.