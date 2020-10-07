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НАПК проверит декларацию Кивы, который заработал миллион на жмыховой яме

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы по результатам мониторинга образа жизни. В июле журналисты выяснили, что он заработал на жмыховой яме 1,2 млн грн и живет в незадекларированной квартире, с обладательницей которой его связывает, по его словам, только секс.

С начала июля НАПК начало применять мониторинг образа жизни чиновников
С начала июля НАПК начало применять мониторинг образа жизни чиновников
Фото: depositphotos.com

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало семь полных проверок деклараций по результатам мониторинга образа жизни. Среди объектов проверок – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, в декларации которого отмечается доход от сдачи в аренду жмыховой ямы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Кроме Кивы, проверят декларации еще шести должностных лиц:

  • Александра Гринчака – начальника департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
  • Трифона Антова – депутата Одесского областного совета;
  • Александра Шевченко – депутата Полтавского районного совета;
  • Максима Киссе – депутата Беляевского городского совета;
  • Александра Вереса – председателя Тарасовского сельского совета Полтавской области;
  • Дмитрия Баглаева – начальника отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета.

В агентстве отметили, что мониторинг образа жизни начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.

С начала июля НАПК начало применять мониторинг образа жизни чиновниковВ агентстве указали, что это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.

В конце июля 2020 года журналисты сообщили, что Кива заработал на жмыховой яме 1,2 млн грн и живет в незадекларированной квартире, с обладательницей которой его связывает, по его словам, только секс.

Теги: декларация, Илья Кива, НАПК, ОПЗЖ
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