НАПК проверит декларацию Кивы, который заработал миллион на жмыховой яме

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало семь полных проверок деклараций по результатам мониторинга образа жизни. Среди объектов проверок – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, в декларации которого отмечается доход от сдачи в аренду жмыховой ямы. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Кроме Кивы, проверят декларации еще шести должностных лиц:
В агентстве отметили, что мониторинг образа жизни начался на основании обращений граждан, а также материалов в СМИ.
С начала июля НАПК начало применять мониторинг образа жизни чиновников. В агентстве указали, что это поможет выявить тех чиновников, которые задекларировали достаточно скромные доходы и одновременно пользуются люксовыми автомобилями, покупают имения, получают ценные подарки от ближайших родственников и тому подобное.
В конце июля 2020 года журналисты сообщили, что Кива заработал на жмыховой яме 1,2 млн грн и живет в незадекларированной квартире, с обладательницей которой его связывает, по его словам, только секс.