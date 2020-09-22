НАПК проверит декларацию Кивы, остальные органы жомовой ямой и номерами прикрытия не заинтересовались – СМИ

Издание "Апостроф" направило в ряд правоохранительных органов запросы по поводу нарушений, которые журналисты нашли в действиях нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Правоохранительные органы не заинтересовались журналистским расследованием о "жомовой яме, номерах прикрытия и секс-квартире" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы, пишет 22 сентября издание "Апостроф". Журналисты направили запросы в НАБУ, НАПК и МВД.

В НАПК сообщили, что собираются провести "полную проверку" декларации Кивы и в случае, если обнаружат нарушения, отправить материалы для дальнейшего расследования. В НАБУ вопрос отказались комментировать, сославшись на тайну следствия. А на запрос в МВД пришел ответ из Нацполиции, о том, что интересующие журналистов сведения подпадают под действие закона о защите персональных данных.

"Несмотря на резонанс, правоохранители, фактически, пропустили расследование журналистов мимо ушей", – пишет "Апостроф".

Издание отмечает, что правоохранители и раньше "не баловали" народного депутата своим вниманием. Уже открытые против Кивы уголовные дела, например, по факту клеветы или драки, почему-то "спускаются на тормозах" или "теряются" по кабинетам, заявил автор статьи Николай Ткачук.

Следствие также игнорирует сообщения СМИ о возможной причастности нардепа к рейдерским захватам агропредприятий в Кировоградской и Херсонской областях, а также крышевании наркоторговли, отмечает журналист. Несмотря на все подозрения и судимость за взятку в 2013 году, Кива прошел путь от скамьи подсудимых до погонов полковника он прошел всего за 410 дней, напомнил он.

27 июля журналисты программы "Наші гроші" опубликовали расследование о жомовой яме, которую нашли в декларации Кивы. Нардеп указал, что получил от передачи в аренду поросшей бурьяном ямы 1,2 млн грн в год. Официально яму арендовала львовская компания "Сиквел", которая фигурирует в уголовном производстве как фиктивная.

Авторы расследования предположили, что яму Кива использует для отмывания денег. Кроме того, журналисты обратили внимание на личную охрану нардепа, услуги которой стоят свыше 1 млн грн, а также номера прикрытия, которыми по закону могут пользоваться только сотрудники правоохранительных органов при исполнении служебных обязанностей. В декларации нардепа не указана квартира в центре Киева, в которой он регулярно появляется. В комментарии журналистам он рассказал, что квартира принадлежит его подруге, с которой у него нет общего имущества, а есть только "общий секс".