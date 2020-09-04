В Раде произошла перепалка из-за белорусских флагов. Разумков призвал Киву приносить в парламент украинскую символику

Сегодня многие народные депутаты Украины пришли в Верховную Раду с национальными бело-красно-белыми флагами Беларуси, а парламентарий от "Оппозиционный платформы – За жизнь" Илья Кива вывесил на балконе официальный белорусский флаг. Спикер Дмитрий Разумков призвал депутатов приходить в Раду с национальной символикой Украины, а флаги соседней страны спрятать.

На заседании Верховной Рады 4 сентября произошел конфликт с участием спикера Дмитрия Разумкова и народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы из-за официального и национального флагов Беларуси, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В начале заседания группы народных депутатов, представляющих практически все фракции и группы парламента – "Европейскую солидарность", "Слугу народа", "Батьківщину", "Голос", "Партию "За майбутнє", – вышли к трибуне с символом протестов в Беларуси – национальными бело-красно-белыми флагами. Они по очереди огласили заявления, в которых поддержали протестующих, раскритиковали президента Беларуси Александра Лукашенко и осудили применение насилия к протестующим.

Во время выступления народного депутата от "Батьківщини" Сергея Соболева Кива поднялся на балкон, где находятся журналисты, и развернул официальный красно-зеленый флаг Беларуси. Часть депутатов начали кричать ему "Ганьба!".

После выступления депутатов возле трибуны Разумков попросил спрятать флаги.

"Коллеги, все флаги увидели? Пожалуйста, Илья Владимирович и другие коллеги, давайте, чтобы в Верховной Раде Украины был именно украинский флаг. Есть желание – положите именно его", – сказал Разумков.

Он несколько раз призывал убрать белорусские флаги.

"Илья Владимирович, символика государства Украина должна быть. Вы меня не слышите", – обратился спикер к Киве.

После перепалки народный депутат от ОПЗЖ согласился убрать флаг с балкона.

Фото Кивы опубликовал в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович. Он обратил внимание, что Кива повесил флаг перевернутым.

Позже Кива выложил в Facebook видеообращение, в котором заявил, что ОПЗЖ поддерживает "законную власть [в Беларуси], конституцию и законноизбранного президента".

Кива уже второй раз приходит в Раду с красно-зеленым флагом. 1 сентября он вместе с еще одним народным депутатом от ОПЗЖ, кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, повесил возле своего места в зале государственный флаг Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил оппозицию в попытке захвата власти.