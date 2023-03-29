Нацполиция разоблачила группу, грабившую пункты обмена валют с помощью дрона

По данным следствия, участники группы брали в аренду помещение якобы под пункт обмена валют и оборудовали его отверстием в потолке для квадрокоптера.

Когда "кассир" получала деньги для обмена, она сигнализировала сообщникам, помещала деньги в оборудованный сеткой дрон и скрывалась с места преступления.

Группа успела обмануть таким образом троих потерпевших. Сумма нанесенного им ущерба составляет почти €50 тыс. и $25 тыс.

Полицейские задержали фигурантов во время очередной попытки "обмена". Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось "приземлить", отмечают НПУ.