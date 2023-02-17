ГБР и Нацполиция заявили о разоблачении мошенников, завладевших десятками миллионов гривен аграриев

"Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе. Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые. Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", – сказано в сообщении.

По информации ГБР, после получения данных по очередному потенциальному "клиенту", подозреваемые подделывали паспорта и другие документы.

"После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль". Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки. При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия. Параллельно проходили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции", – сообщили в бюро.

Далее, по информации следствия, на поддельные счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя, при этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию.

"Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы. Таким образом, пострадавшее лицо оставалось как без сельскохозяйственной продукции, так и без денег. Правоохранители приостановили деятельность мошенников. В настоящее время установлено четыре эпизода завладения деньгами субъектов хозяйствования из Львовской, Полтавской и Хмельницкой областей на общую сумму более 92 млн грн. Также известно, что за время деятельности преступной организации ее члены в мошеннических схемах использовали данные более 220 субъектов хозяйственной деятельности", – отметили в пресс-службе.

Организатору и шести членам преступной организации сообщили о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.