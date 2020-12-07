НБУ выдал шести банкам почти 1 млрд кредита рефинансирования

Национальный банк Украины выдал кредиты рефинансирования на 84 дня под 6% годовых.

Национальный банк Украины 4 декабря провел тендер по рефинансированию украинских банков, на котором удовлетворили заявки шести финучреждений, говорится в сообщении на сайте НБУ.

Шесть банков получат кредиты рефинансирования на общую сумму 997,7 млн грн на срок 84 дня под 6% годовых, сообщил регулятор. О каких именно банках идет речь, в НБУ не уточнили.

Из данных НБУ следует, что в 2020 году регулятор выдал порядка 150 кредитов рефинансирования на срок больше 30 дней (ряд финучреждений получили их по несколько раз). В ноябре украинским банкам выдали 23 таких кредита, больше всего получили "Укрэксимбанк" (10 млрд грн) и "Альфа-Банк" (2,8 млрд грн).

Как отмечает "Экономическая правда", выдача кредитов рефинансирования банкам – один из трех инструментов эмиссии гривни (вместе с покупкой Нацбанком ценных бумаг и иностранной валюты).