Программа Минэкономики по кредитованию бизнеса провалилась, потому что ставки высоки, а условия непрозрачные – экономист

Значительная часть выданных по программе "Доступные кредиты 5–7–9%" денег была фактически перекредитованием – заемщики по договоренности с банками брали кредиты по этой программе с более низкими процентами и погашали полученные еще в 2018–2019 годах кредиты под 16–20% годовых, пишет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук: Очевидно, что общий размер кредитов, выданных по этой программе Министерства экономики, – это просто мизер Фото: dengi.ua

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%", которую ввело Минэкономики и его глава Игорь Петрашко, провалилась: выданные кредиты составляют лишь 4,85% от общего объема кредитов малого и среднего бизнеса, а это мизер, написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге на LIGA.net.

По словам эксперта, с момента старта программы в феврале 2020 года и по состоянию на 25 ноября банки выдали 5,8 тыс. займов на 13,5 млрд грн. С учетом того, что на 1 ноября этого года общая кредитная задолженность заемщиков банков составила 958,7 млрд грн. То есть по программе от Минэкономики было выдано очень мало кредитов, что свидетельствует о провале программы, инициированной Петрашко, считает Кушнирук.

"Очевидно, что общий размер кредитов, выданных по этой программе Министерства экономики, – это просто мизер. По состоянию на 1 октября 2020 года банки выдали кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) (без учета микропредприятий) на 278,2 млрд грн (из них "среднему" бизнесу – 204,5 млрд грн, "малому" – 73,7 млрд грн). Что касается общей кредитной задолженности МСБ, то кредиты по программе "5–7–9%" составляют лишь 4,85%. Что тоже отнюдь не свидетельствует об успехе программы", – написал Кушнирук.

Он также обратил внимание, что значительная часть этих кредитов была фактически перекредитованием – заемщики по договоренности с банками брали кредиты по этой программе с более низкими процентами и погашали полученные еще в 2018–2019 годах под 16–20% годовых.

"Очевидно, что программа кредитной поддержки МСБ провалилась", – отметил Кушнирук.

Одной из причин провала программы эксперт считает высокие ставки по кредитам.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) за первые 10 месяцев 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, составил 102,4%. То есть цены выросли на 2,4%. Если смотреть на индекс цен производителей промышленной продукции (ИЦП), то там вообще дефляция. Цены снизились на 4%. То есть кредитные ставки по программе значительно выше, чем ИПЦ. Хотя для развития и создания рабочих мест представители МСБ должны получать кредиты с практически нулевой ставкой", – пояснил эксперт.

Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для малого и среднего бизнеса стартовала в феврале. Ее реализует Фонд развития предпринимательства. В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.