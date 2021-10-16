Немецкая сеть супермаркетов Lidl собирается зайти в Украину и конкурировать с АТБ

Выводить супермаркеты Lidl на украинский рынок будет 47-летний Адам Мишчишин, его представили главным менеджером сети в Украине. Документ о его назначении подписал гендиректор Lidl Герд Хшановски.

Lidl планирует конкурировать с украинской сетью супермаркетов АТБ. В Schwarz Group указали, что АТБ якобы копирует идеи Lidl. Основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Собеседники газеты Wirtualna Polska утверждают, что руководство Lidl приняло решение о выходе на украинский рынок из-за высоких темпов его роста. Однако занять свое место будет не просто, поскольку ATБ занимает сильные позиции на местном рынке, отметил источник.