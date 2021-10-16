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Немецкая сеть супермаркетов Lidl собирается зайти в Украину и конкурировать с АТБ

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Lidl имеет магазины в 32 странах мира
Lidl имеет магазины в 32 странах мира
Фото: ЕРА

Немецкая компания Schwarz Group собирается зайти на рынок Украины и открыть сеть супермаркетов Lidl. Об этом сообщило деловое издание Lebensmittel Zeitung 15 октября со ссылкой на внутренние документы компании.

Выводить супермаркеты Lidl на украинский рынок будет 47-летний Адам Мишчишин, его представили главным менеджером сети в Украине. Документ о его назначении подписал гендиректор Lidl Герд Хшановски.

Lidl планирует конкурировать с украинской сетью супермаркетов АТБ. В Schwarz Group указали, что АТБ якобы копирует идеи Lidl. Основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Собеседники газеты Wirtualna Polska утверждают, что руководство Lidl приняло решение о выходе на украинский рынок из-за высоких темпов его роста. Однако занять свое место будет не просто, поскольку ATБ занимает сильные позиции на местном рынке, отметил источник.

Контекст:

Lidl – немецкая международная сеть супермаркетов. Первый магазин бренда открылся в 1973 году в городе Людвигсхафен. В 1990-х годах магазины Lidl начали появляться за пределами Германии, а через несколько лет они появились по всей Европе, сказано на сайте компании.

Магазины Lidl открыты в 32 странах мира, в том числе в Сербии, Швейцарии, Великобритании и США. В них работает более 310 тыс. человек.

Теги: Германия, продукты, АТБ, бренд, рынок, супермаркет
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