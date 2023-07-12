"Никогда так не экспортировали в Японию и Скандинавию". Сольский рассказал об успехах украинских виноделов

"Следует отметить, что прошлый, 2022 год, в общих цифрах был успешным для виноделов. Первое – это количество потребления украинцами нашего вина на одного человека, оно выросло, то есть динамика пошла в правильную сторону", – сказал он.

Вторым фактором министр назвал открытие новых рынков сбыта украинского вина.

"Мы никогда так не экспортировали в Японию, в Скандинавию. А сейчас эти страны покупают наше вино по подписке. Достоинство нашего вина (то, о чем мы говорили пять-семь лет назад, но никто не верил) – что мы сможем производить вино высокого качества. Это оказалось абсолютной правдой даже для украинцев – показатели потребления украинского вина увеличились", – подчеркнул Сольский.

Он также рассказал, что на каждый доллар, который Молдова импортирует в Украину, приходилось восемь долларов украинского экспорта в Молдову.

"Супермаркеты в Кишиневе наполовину заполнены украинской продукцией", – утверждает Сольский.