Кулеба показал бутылку вина, которую проиграл главе британского МИД

Кулеба и Клеверли намерены однажды поднять бокалы за победу Украины Фото: jamescleverly / Instagram

Перед встречей отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года Кулеба и Клеверли заключили пари на итоги матча, ставкой для каждого министра была бутылка вина, произведенная в его стране. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

После окончания матча Кулеба показал в Twitter бутылку украинского вина, которую он вручит Клеверли.

"Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Shabo, "Бейкуш", "Колонист". Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский – легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – написал Кулеба, обращаясь к Клеверли.

"Спасибо, друг мой. Хоть ты и не победил сегодня, я знаю, что Украина в итоге победит", – ответил британский министр.

Thank you, my friend.



Although you didn’t win today, I know Ukraine will win in the end * — James Cleverly * (@JamesCleverly) March 26, 2023

Стаховский завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и три – в парном. Он объявил о завершении карьеры теннисиста в январе 2022 года. Стаховский говорил, что теперь займется виноделием и тренерской работой. После полномасштабного вторжения он отправился добровольцем защищать Украину и сейчас является солдатом минометного взвода в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии.