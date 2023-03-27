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Кулеба показал бутылку вина, которую проиграл главе британского МИД

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Кулеба и Клеверли намерены однажды поднять бокалы за победу Украины
Кулеба и Клеверли намерены однажды поднять бокалы за победу Украины
Фото: jamescleverly / Instagram

После футбольного проигрыша сборной Украины сборной Англии глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отдаст британскому коллеге Джеймсу Клеверли проигранную бутылку вина. Об этом Кулеба написал в Twitter 26 марта.

Перед встречей отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года Кулеба и Клеверли заключили пари на итоги матча, ставкой для каждого министра была бутылка вина, произведенная в его стране. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу Англии.

После окончания матча Кулеба показал в Twitter бутылку украинского вина, которую он вручит Клеверли.

"Пари есть пари. Выбрать было непросто: много хороших украинских вин. Shabo, "Бейкуш", "Колонист". Я выбрал одно от Сергея Стаховского. Стаховский  легенда нашего тенниса, который сейчас служит в ВСУ, защищая нашу страну. Однажды мы поднимем бокалы за Победу Украины", – написал Кулеба, обращаясь к Клеверли.

"Спасибо, друг мой. Хоть ты и не победил сегодня, я знаю, что Украина в итоге победит", – ответил британский министр.

Стаховский завоевал четыре титула ATP в одиночном разряде и три – в парном. Он объявил о завершении карьеры теннисиста в январе 2022 годаСтаховский говорил, что теперь займется виноделием и тренерской работой. После полномасштабного вторжения он отправился добровольцем защищать Украину и сейчас является солдатом минометного взвода в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии. 

Контекст:

Следующие матчи в рамках отбора на Евро 2024 сборная Украины проведет 16 июня (против Северной Македонии) и 19 июня (против Мальты).

Теги: футбол, МИД, Великобритания, МИД Украины, Сергей Стаховский, чемпионат, вино, Дмитрий Кулеба, Джеймс Клеверли
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