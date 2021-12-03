Николаевский глиноземный завод сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии – президент предприятия Цохлинг

Развитие и модернизация завода, а также защита экологии будут главными направлениями, заявил новый руководитель НГЗ Фото: Миколаївський глиноземний завод / Facebook

"Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников – это то, на чем мы должны сконцентрировать усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа", – отметил новый президент.

Он познакомился с руководителями структурных подразделений Николаевского глиноземного завода и осмотрел производственные мощности, сказано в сообщении.