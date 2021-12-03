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Николаевский глиноземный завод сосредоточит усилия на модернизации и защите экологии – президент предприятия Цохлинг

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Развитие и модернизация завода, а также защита экологии будут главными направлениями, заявил новый руководитель НГЗ
Развитие и модернизация завода, а также защита экологии будут главными направлениями, заявил новый руководитель НГЗ
Фото: Миколаївський глиноземний завод / Facebook

Президент Николаевского глиноземного завода Штефан Цохлинг провел первую рабочую встречу на заводе, во время которой обозначил главные приоритеты работы предприятия и планы на ближайшее время, сообщила в Facebook пресс-служба Николаевского глиноземного завода.

"Развитие и модернизация завода, защита экологии, европейский подход к охране труда и новые образовательные программы для сотрудников – это то, на чем мы должны сконцентрировать усилия, чтобы максимально соответствовать мировым стандартам. Для этого нужна качественная командная работа", – отметил новый президент.

Он познакомился с руководителями структурных подразделений Николаевского глиноземного завода и осмотрел производственные мощности, сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/148222350878407

Контекст:

О том, что австриец Штефан Цохлинг назначен президентом Николаевского глиноземного завода, пресс-служба сообщила 16 ноября.

"Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами. Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG)", – сказано в сообщении компании.

Новоназначенный руководитель отметил, что одним из его приоритетов на этой должности будет декарбонизация.

Теги: экология, Николаев, промышленность, инновации, Николаевский глиноземный завод, НГЗ
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