Дело о взыскании 9,2 млрд грн с Николаевского глиноземного завода: адвокаты "Стоп шлам" выступили против вызова в суд автора экспертизы – СМИ

Адвокаты от НГЗ ходатайствовали о вызове в суд начальника Государственной экологической инспекции, по заказу которой проводились исследования отходов производства – шлама, а также эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз.
"Это имеет значение для выяснения того, что они исследовали, откуда взяли образцы", – цитирует издание представителя завода.
Адвокаты "Стоп шлам" ходатайствовали о перерыве.
"Мы имеем процессуальное право изложить письменно свои возражения по этому поводу. Поэтому просим об оглашении перерыва", – сказал адвокат.
Судьи объявили перерыв в деле до 12 ноября.
"Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье представители "Стоп шлам" манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы такие ответы получены?!" – заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. Его цитирует пресс-служба завода в Facebook.
В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.
12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.