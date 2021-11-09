Дело о взыскании 9,2 млрд грн с Николаевского глиноземного завода: адвокаты "Стоп шлам" выступили против вызова в суд автора экспертизы – СМИ

Адвокаты от НГЗ ходатайствовали о вызове в суд начальника Государственной экологической инспекции, по заказу которой проводились исследования отходов производства – шлама, а также эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз.

"Это имеет значение для выяснения того, что они исследовали, откуда взяли образцы", – цитирует издание представителя завода.

Адвокаты "Стоп шлам" ходатайствовали о перерыве.

"Мы имеем процессуальное право изложить письменно свои возражения по этому поводу. Поэтому просим об оглашении перерыва", – сказал адвокат.

Судьи объявили перерыв в деле до 12 ноября.

"Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье представители "Стоп шлам" манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы такие ответы получены?!" – заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. Его цитирует пресс-служба завода в Facebook.



