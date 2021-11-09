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Дело о взыскании 9,2 млрд грн с Николаевского глиноземного завода: адвокаты "Стоп шлам" выступили против вызова в суд автора экспертизы – СМИ

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Судьи объявили перерыв в деле до 12 ноября
Судьи объявили перерыв в деле до 12 ноября
Фото: novosti-n.org

9 ноября, в апелляционном суде продолжилось рассмотрение жалобы Николаевского глиноземного завода (НГЗ) на решение Заводского районного суда о выплате участникам общественной организации "Стоп шлам" 9,2 миллиарда гривен, сообщают "Новости N".

Адвокаты от НГЗ ходатайствовали о вызове в суд начальника Государственной экологической инспекции, по заказу которой проводились исследования отходов производства – шлама, а также эксперта Киевского НИИ судебных экспертиз.

"Это имеет значение для выяснения того, что они исследовали, откуда взяли образцы", – цитирует издание представителя завода.

Адвокаты "Стоп шлам" ходатайствовали о перерыве.

"Мы имеем процессуальное право изложить письменно свои возражения по этому поводу. Поэтому просим об оглашении перерыва", – сказал адвокат.

Судьи объявили перерыв в деле до 12 ноября.

"Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье представители "Стоп шлам" манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы такие ответы получены?!" – заявил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. Его цитирует пресс-служба завода в Facebook.

https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/142926804741295


Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Теги: экология, Николаев, экспертиза, адвокат, иск, суд, Николаевский глиноземный завод, общественная организация, Стоп шлам, НГЗ
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