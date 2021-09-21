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ОБЩЕСТВО

В Николаеве рабочие митингуют под судом из-за угрозы закрытия Николаевского глиноземного завода

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К акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей
К акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей
Фото: rbc.ua

Николаевский апелляционный суд 21 сентября рассматривает дело о 9,2 млрд грн, которые суд первой инстанции постановил выплатить в качестве компенсации психологического вреда в пользу общественной организации "Стоп шлам" со стороны Николаевского глиноземного завода. "РБК-Украина" пишет, что под здание суда вышли тысячи рабочих НГЗ.

Сотрудники завода назвали решение суда о выплате компенсации 1279 членам общественной организации частью рейдерской атаки.

"Лжеэкологи и те, кого привлекли к этой масштабной афере, ставят под угрозу одно из последних работающих промышленных предприятий Николаевщины. Без работы и денег на жизнь останутся 10 тыс. человек – рабочие и члены их семей. И это не говоря о государственном бюджете. Только налогов НГЗ платит более 500 млн в год. Чем эти средства будут компенсироваться?" – цитирует агентство главу профсоюза НГЗ Алексея Медведя.

Журналисты отмечают, что к акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей. Они заявили, что рейдеры – реальная угроза для стабильно работающих предприятий.

"В свою очередь, полиция, НАБУ и ГБР расследуют ряд уголовных производств в отношении самих активистов ОО "Стоп шлам", судей и экспертов, которые были привлечены к делу. В частности, полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей общественной организации и по факту подделки документов со стороны экспертов, которые предоставили заключение, что в дальнейшем стало основой иска для взыскания компенсации в пользу "Стоп шлам", – пишет "РБК-Украина".

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу общественной организации "Стоп шлам", стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. Агентство отмечает, что действия судьи изучает и Госбюро расследований.

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве потерпевших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Даже Минюст назвал экспертизу незаконной. Поэтому мы надеемся на справедливое решение апелляции", – рассказала начальник юридического отдела НГЗ Оксана Карпенко.

Контекст:

В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.

12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.

Директор предприятия по производству Владимир Красноярский рассказывал, почему на шламохранилищах НГЗ невозможна "венгерская катастрофа".

Теги: экология, Николаев, протесты, профсоюзы, митинг, экспертиза, расследование, апелляция, апелляционный суд, НАБУ, уголовное производство, судья, иск, акции протеста, ГБР, Николаевский глиноземный завод, общественная организация, Стоп шлам, НГЗ
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