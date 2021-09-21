В Николаеве рабочие митингуют под судом из-за угрозы закрытия Николаевского глиноземного завода

Сотрудники завода назвали решение суда о выплате компенсации 1279 членам общественной организации частью рейдерской атаки.

"Лжеэкологи и те, кого привлекли к этой масштабной афере, ставят под угрозу одно из последних работающих промышленных предприятий Николаевщины. Без работы и денег на жизнь останутся 10 тыс. человек – рабочие и члены их семей. И это не говоря о государственном бюджете. Только налогов НГЗ платит более 500 млн в год. Чем эти средства будут компенсироваться?" – цитирует агентство главу профсоюза НГЗ Алексея Медведя.

Журналисты отмечают, что к акции протеста присоединились профсоюзы металлургических предприятий Днепропетровской и Запорожской областей. Они заявили, что рейдеры – реальная угроза для стабильно работающих предприятий.

"В свою очередь, полиция, НАБУ и ГБР расследуют ряд уголовных производств в отношении самих активистов ОО "Стоп шлам", судей и экспертов, которые были привлечены к делу. В частности, полиция расследует уголовное производство по факту мошенничества со стороны учредителей общественной организации и по факту подделки документов со стороны экспертов, которые предоставили заключение, что в дальнейшем стало основой иска для взыскания компенсации в пользу "Стоп шлам", – пишет "РБК-Украина".

Судья Заводского районного суда Николаева Ирина Боброва, которая вынесла решение по делу Николаевского глиноземного завода в пользу общественной организации "Стоп шлам", стала фигуранткой расследования Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщил адвокат НГЗ Владимир Ващенко. Агентство отмечает, что действия судьи изучает и Госбюро расследований.

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве потерпевших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьей, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Даже Минюст назвал экспертизу незаконной. Поэтому мы надеемся на справедливое решение апелляции", – рассказала начальник юридического отдела НГЗ Оксана Карпенко.