НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи, вынесшей решение по делу НГЗ – адвокат

"В настоящее время НАБУ открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении судьи Бобровой Ирины Вячеславовны по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), потому что непоступление средств в государственный бюджет, которые должны поступить, – это убытки для государства, ущерб, сознательно причиненный этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина", – сказал адвокат.

Он объяснил, что суд принял дело к рассмотрению без уплаты полной суммы судебного сбора – иск подали от юридического лица, а заплатили сбор как от физического лица.

Авторы сюжета сообщили, что все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы и судья так и не вызвала в суд ни одного из заявленных пострадавших. Журналисты провели свое расследование и сообщили, что в перечне истцов – или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома.

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Видео: Стоп Корупції / YouTube