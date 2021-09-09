НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи, вынесшей решение по делу НГЗ – адвокат

"В настоящее время НАБУ открыто уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении судьи Бобровой Ирины Вячеславовны по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), потому что непоступление средств в государственный бюджет, которые должны поступить, – это убытки для государства, ущерб, сознательно причиненный этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина", – сказал адвокат.
Он объяснил, что суд принял дело к рассмотрению без уплаты полной суммы судебного сбора – иск подали от юридического лица, а заплатили сбор как от физического лица.
Авторы сюжета сообщили, что все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы и судья так и не вызвала в суд ни одного из заявленных пострадавших. Журналисты провели свое расследование и сообщили, что в перечне истцов – или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома.
В декабре 2020 года общественная организация "Стоп шлам" подала иск о взыскании с Николаевского глиноземного завода компенсации для пострадавших. В мае 2021 года Заводской районный суд удовлетворил этот иск, постановив выплатить 9,2 млрд грн николаевцам, присоединившимся к иску.
12 июля 2021 года министр юстиции Денис Малюська раскритиковал экспертный вывод, на основании которого было принято судебное решение. "Оценка проводилась на основании распечаток из интернета и копий разрешительных документов без исследования сведений о психологически значимых фактах в нарушение установленных методик и здравого смысла", – заявил он, сравнив активистов, выступающих против НГЗ, с рейдерами.
Директор предприятия по производству Владимир Красноярский рассказывал, почему на шламохранилищах НГЗ невозможна "венгерская катастрофа".