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На Николаевском глиноземном заводе назвали фейками сообщения о загрязнении окружающей среды и росте заболеваемости раком в регионе

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На заводе подчеркивают, что шлам отнесен к самому низкому четвертому классу опасности, к такой же категории отходов относится и строительный мусор
На заводе подчеркивают, что шлам отнесен к самому низкому – четвертому – классу опасности, к такой же категории отходов относится и строительный мусор
Фото: rbc.ua

По мнению представителей Николаевского глиноземного завода (НГЗ), псевдоактивисты распространяют о предприятии ложные данные, чтобы получить 9,2 млрд грн за моральный ущерб по иску общественной организации "Стоп шлам". "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу предприятия опубликовала топ-5 мифов о заводе. В публикации подчеркивается, что активисты принесли в суд только результаты психологической экспертизы, но при этом обвиняют завод в причинении вреда экологии и здоровью людей. На НГЗ заявили, что это рейдерская атака с участием киевских юристов, экспертов и местных судей.

Один из мифов, о которых пишет агентство, – это влияние работы НГЗ на уровень онкологической заболеваемости среди населения Витовского района Николаевской области. По словам активистов, оно значительно увеличилось, но данные управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации свидетельствуют о другом. В Галициновской объединенной территориальной общине, на территории которой находится НГЗ, показатель онкозаболеваемости на 19,3% ниже уровня заболеваемости по Витовскому району и на 11% ниже, чем в среднем по Николаевской области. В целом же по Витовскому району уровень онкозаболеваемости снижается – в 2020 году заболело на 43% меньше людей, чем в 2019-м. А уровень заболеваемости на 100 тыс. населения один из самых низких в Николаевской области.

На заводе подчеркивают, что шлам отнесен к самому низкому – четвертому – классу опасности, к такой же категории отходов относится и строительный мусор.

Также активисты говорят о возможности повторения "венгерской катастрофы". Речь идет об аварии на венгерском предприятии в городе Айка, где 11 лет назад из-за разрушения бетонных стен хранилища глиноземного завода вылилось более 1 млн м3 жидкого красного шлама, в результате девять человек погибли, более полутора сотен получили отравления и ожоги, из зоны бедствия были эвакуированы 7 тыс. человек.  

На НГЗ заявили, что повторение такого сценария в Николаевской области невозможно, так как на производстве внедрены совершенно другие технологии. В частности, на НГЗ используют сухое складирование, которое считается более прогрессивным. На практике это участок специально обустроенного поля. На его дне – искусственная крепкая мембрана, которая предотвращает проникновение шлама в почву, отметили в пресс-службе. По периметру шламового поля расположены контрольные скважины наблюдения глубиной до 60 м, а 100% территории этого шламполя оборудованы спринклерной автоматической системой пылеподавления по ирландской технологии.

Шламполе оснащено системой видеонаблюдения за состоянием поверхности и системой оперативного реагирования, а также собственной метеостанцией, позволяющей своевременно учитывать изменения погоды.

Ежегодно экологическая лаборатория проводит до 20 тыс. анализов из 500 точек комплексного мониторинга воды, воздуха и почвы, сообщили на НГЗ.

По этой же причине на заводе исключают и влияние шлама на окружающую среду. Современные технологии, авторский контроль и замкнутый цикл водооборота – глиноземное производство полностью безопасно для окружающей среды, убеждены на НГЗ. 10 проверок Госэкоинспекции, проведенных за последние три года, не выявили нарушений в обращении со шламом, подчеркнули на предприятии.

Теги: экология, здоровье, Николаев, экспертиза, технологии, ущерб, онкология, Николаевский глиноземный завод, Стоп шлам, НГЗ
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