В Николаевском облздраве не смогли ответить, есть ли рост онкозаболеваемости возле Николаевского глиноземного завода – СМИ

"На самом же НГЗ привели цифры статистики Галициновской ОТО (объединенной территориальной общины. – "ГОРДОН"), где непосредственно расположен завод и живет большая часть его работников. На НГЗ в очередной раз обвинили общественников в манипуляциях. В отношении "Стоп шлам" полиция проводит расследование в деле о мошенничестве при попытке взыскания с завода 9,2 млрд грн моральной компенсации", – напомнили авторы статьи.

Редакция отмечает, что бывший Витовский район достаточно обширный и в нем работает с десяток предприятий.

"Чтобы получить точную картину, мы запросили в ОГА уточняющие данные по Галициновской ОТО Именно там находится завод, а большинство работающих на нем проживают в селах общины: Галициново, Лупарево, Лиманы. Однако оказалось, что точных данных у управления здравоохранения нет, статистика ведется в разрезе районов. Но даже такая статистика не отвечает озвученным ОО "Стоп шлам" цифрам. За последний год онкозаболеваемость в Витовском районе снизилась на 43,4%, а за отчетный период 2015–2019 годов – на 0,4%", – подчеркнули журналисты.

Средний показатель заболеваемости онкологическими болезнями на 100 тыс. населения в Витовском районе за 2020 год – 247,1, что значительно ниже среднего по области – 314, сказано в материале. Самый высокий показатель зафиксирован в городе Николаеве – 373, он также снизился за последний год на 12,6%. Рост новых случаев раковых заболеваний наблюдается в Братском (+8,7%) и Арбузинском районах (+2,5%).