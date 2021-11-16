ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Николаевский глиноземный завод возглавил австриец Цохлинг

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Штефан Цохлинг: На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG на будущем с низким углеродным следом
Штефан Цохлинг: На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом
Фото: пресс-служба НГЗ

Президентом Николаевского глиноземного завода назначен Штефан Цохлинг (Stephan Zöchling), сообщила 16 ноября на своей странице в Facebook пресс-служба НГЗ.

"Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами. Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG)", – сказано в сообщении компании.

Новоназначенный руководитель отметил, что одним из его приоритетов на этой должности будет декарбонизация.

"Я рад присоединиться к компании как президент НГЗ и с нетерпением жду совместной работы с коллективом. На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом. Я горжусь тем, что меня избрали президентом Николаевского глиноземного на пути трансформации в еще более эффективное, социально ответственное и экологически чистое предприятие, отвечающее всем ключевым международным стандартам", – цитирует пресс-служба слова Цохлинга.

В компании подчеркнули, что он – один из самых опытных менеджеров в европейской автомобильной промышленности.

"Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте. За более чем 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире – Magna International, в австрийской компании Remus, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking", – сообщили в пресс-службе НГЗ.

https://www.facebook.com/NGZcompany/posts/144530194580956

Теги: Николаев, Австрия, промышленность, назначение, Николаевский глиноземный завод, НГЗ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
Никита Ефремов расстался с ведущей Марией Иваковой после трех лет отношений
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
"Не стыдно?" Пугачева отчитала российских журналистов на кладбище
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
  "Это так оценило государство мою работу". 65-летний продюсер Бебешко озвучил размер своей пенсии
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
"Мозги себе сделай". Тринчер показала, как ходила на консультацию по увеличению груди
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
В особняке Мерилина Мэнсона оборудована комната для пыток женщин – Rolling Stone
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Я просто хочу быть твоей любовницей". Мадонна показала видео страстного поцелуя с мужчиной в постели
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Искушение". Alyosha снялась в кружевном белье
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Горячейшая женщина". Кардашян представила публике оттиск своей груди
"Бабе за 40 понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"Бабе за 40 – понеслись голые фото", "Фото, как у Волочковой". Собчак на новом пляжном снимке показала соски
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"И я бы такого подцепила", "Хороши". Тина Кароль снялась в обнимку с коллегой в откровенном наряде без бюстгальтера
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
"Ловим кайф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в микрокупальнике взяла в рот соску
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
Крапивина показала, как выглядела Лобода почти 10 лет назад
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Фотографировал муж". Звезда "Крепостной" Денисенко показала секси-снимки в "голом" бикини
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Бедный малыш, уже достали", "Зачем мучить зверей?" Малахов показал, как испуганный тигренок обгадил Баскова. Видео
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
"Нереально красивая Маша". Ефросинина впечатлила сеть образом в черном бюстгальтере
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
  Перестрелка, оружие и кровь. Украинский режиссер Таню Муиньо сняла клип для дуэтной песни The Weeknd и Post Malone. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (217204)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (122898)
3
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (57898)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (54031)
5
"Секс-бомба". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук расставила ноги в откровенном бикини (40995)
6
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане (36574)
7
"Да, я там очень неплохо заработал, а приехав в Украину, получил такую оплеуху". Козловский прокомментировал свое выступление в России (34668)
8
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (30044)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS