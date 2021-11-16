Николаевский глиноземный завод возглавил австриец Цохлинг

Штефан Цохлинг: На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом Фото: пресс-служба НГЗ

"Цохлинг будет заниматься стратегией развития Николаевского глиноземного завода, расширением сотрудничества предприятия с муниципальными и государственными органами власти и развитием отношений с международными отраслевыми ассоциациями и финансовыми сообществами. Также он будет осуществлять контроль и руководство проектами по внедрению новейших и инновационных производственных систем и передовых практик по экологии, социальному и корпоративному управлению (ESG)", – сказано в сообщении компании.

Новоназначенный руководитель отметил, что одним из его приоритетов на этой должности будет декарбонизация.

"Я рад присоединиться к компании как президент НГЗ и с нетерпением жду совместной работы с коллективом. На новой позиции я сконцентрируюсь на достижении амбициозных целей ESG – на будущем с низким углеродным следом. Я горжусь тем, что меня избрали президентом Николаевского глиноземного на пути трансформации в еще более эффективное, социально ответственное и экологически чистое предприятие, отвечающее всем ключевым международным стандартам", – цитирует пресс-служба слова Цохлинга.

В компании подчеркнули, что он – один из самых опытных менеджеров в европейской автомобильной промышленности.

"Он участвовал в реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов в строительстве и транспорте. За более чем 25 лет своей профессиональной карьеры Цохлинг занимал руководящие должности в крупных международных компаниях финансового и промышленного сектора. В частности, в одном из крупнейших производителей автомобильных компонентов в мире – Magna International, в австрийской компании Remus, а также в банковской корпорации HSBC Investment Banking", – сообщили в пресс-службе НГЗ.