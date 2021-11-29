На Николаевском глиноземном заводе заявили, что "Стоп шлам" и судья фальсифицировали документы в деле о НГЗ

"Появились дополнительные доказательства "сотрудничества" ОО "Стоп шлам" с судьей Бобровой, принявшей решение о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн "морального ущерба". Коллегия судей Николаевского апелляционного суда, где рассматривается жалоба НГЗ, решила рассмотреть технический паспорт отходов завода, на который в своем решении сослалась судья первой инстанции Ирина Боброва. Но ни одна из сторон не подавала такой документ, он не рассматривался в заседании, а появился в деле после вынесения решения, когда дело уже передавали к апелляции. "Представители ОО "Стоп шлам" не подавали паспорт отходов в качестве дополнения ни к первому исковому заявлению, ни к уточненному", – утверждают в пресс-службе предприятия.

В компании подчеркнули, что документ в суде не изучался, о чем свидетельствуют аудиозаписи заседаний, его не было в деле во время ознакомления сторон, но почему-то судья сослалась на него в своем решении.

"Это может стать дополнительным доказательством согласованных действий судьи и ОО "Стоп шлам" и попыток скрыть следы фальсификаций. После того, как в своей апелляционной жалобе НГЗ акцентировал внимание на этом вопросе, произошло настоящее "чудо" и перед передачей дела к апелляции на обратной стороне совсем другого документа по делу появились уменьшенные ксерокопии нескольких страниц паспорта отходов, – рассказал адвокат Николаевского глиноземного завода Владимир Ващенко. – Сама информация по паспорту отходов несущественна для дела, но очень важно, что есть подтверждение того, что документа по делу не было и его в очередной раз пытались сфальсифицировать и дополнить таким нелепым способом – уменьшенными ксерокопиями на обратной стороне другого документа! Как, когда и кем это делалось, должно выяснять следствие, которое ведется в отношении действий суда и ОО "Стоп шлам".

В связи с этой информацией на заводе убеждены, что это еще раз подтверждает: иск – это на самом деле "хорошо спланированная рейдерская атака, к которой привлечены не только псевдоактивисты, но и эксперты, и судьи".