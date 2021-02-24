Новогодний отдых Зеленского в резиденции "Синегора" обошелся бюджету почти в 400 тыс. грн – расследование

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в резиденцию в Ивано-Франковской области все сотрудники "Синегоры" прошли медицинское обследование. В ожидании приезда главы государства в президентских апартаментах освежили ремонт и пополнили запасы продуктов. На это было потрачено 340 тыс. грн, выяснили журналисты Bihus.Info.

30 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Ивано-Франковск, после представления нового главы области Зеленский провел новогодние праздники в резиденции "Синегора". Об этом речь идет в расследовании Bihus.Info, опубликованном 23 февраля.

Перелет Зеленского с главой Офиса президента Андреем Ермаком президентским бортом АН-148 стоил бюджету 138 тыс. 600 гривен. Вместе с президентом в командировку поехали 15 сотрудников автобазы Государственного управления делами. Их суточные и проживание обошлись бюджету еще 153 тыс. грн, отметили в расследовании.

"Накануне президентского визита "Синегора" закупилась продуктами, освежила ремонт на территории и заказала медобследование персонала к приезду Зеленского. Все это потянуло еще почти на 340 тыс. грн. Поэтому, вероятно, эти расходы не вошли в смету президентского визита", – подчеркнули журналисты.

Из продуктов для президентской резиденции купили тысячу килограммов овощей, фруктов и орехов, которые стоили более 27 тыс. грн. Выпечка для президентских завтраков обошлась в 28 386 тыс. грн. Медосмотр сотрудников "Синегоры" стоил 29 995 тыс. грн. В целом новогодний отдых президента в Ивано-Франковской области, по информации Bihus.Info, обошелся налогоплательщикам минимум в 391 тыс. 600 грн.

По подсчетам Bihus.Info, в 2020-м непосредственно на главу государства было потрачено 30,8 млн грн.

5–7 января украинцы публиковали в Instagram фотографии с президентом, сделанные на горнолыжном курорте Буковель в Ивано-Франковской области. Судя по опубликованным снимкам, президент катался на лыжах и снимал процесс на видеокамеру GoPro.