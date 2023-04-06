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ДЕНЬГИ

Новости о продаже Shell доли в "Сахалин-2" и репатриации более $1 млрд ослабили рубль до рекордного уровня – Bloomberg

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Сумма сделки Shell составляет всего около 1/5 от ежедневного объема торгов российской валютой до начала полномасштабной войны
Сумма сделки Shell составляет всего около 1/5 от ежедневного объема торгов российской валютой до начала полномасштабной войны
Фото: EPA

Информация о том, что Shell может конвертировать и вывести за рубеж более $1 млрд рублевой выручки от продажи проекта на Дальнем Востоке, обрушила рубль до рекордно низкого уровня за год. Об этом 6 апреля написало Bloomberg.

Агентство отмечает, что сумма сделки Shell составляет всего около 1/5 от ежедневного объема торгов российской валютой до начала полномасштабной войны.

При этом она способствовала тому, что в четверг валюта впервые с апреля 2022 года преодолела психологически важный уровень 80 руб./$.

За год месячные объемы торгов в паре рубль – доллар упали примерно до четверти от довоенного уровня. В то же время торговля китайским юанем выросла почти в четыре раза, поскольку компании отказываются от "токсичных" валют в пользу валют стран, считающихся "дружественными".

Bloomberg напомнило, что Россия ввела валютный контроль после вторжения в Украину в феврале прошлого года в попытке остановить отток капитала и сдержать обвал рубля. После первоначального падения до уровня около 120 руб./$ валюта быстро восстановилась, поскольку доходы от продажи энергоносителей оставались высокими, а импорт сократился. 

Теперь спрос на рубли со стороны экспортеров упал, поскольку международные санкции ограничивают доходы России от продажи нефти и газа. Импорт тем временем растет, а ослабление некоторых мер контроля за движением капитала подогревает спрос на доллары, которые все труднее найти.

С момента достижения в июне максимума около 50 руб./$ рубль упал почти на 40% и 6 апреля торговался по 80,8175 руб./$. Его потери за последние пять сессий составили почти 4%, что является худшим показателем на развивающихся рынках.

Контекст:

4 апреля российское издание "Коммерсантъ" написало, что российской газовой компанией "Новатэк" получено согласие президента РФ Владимира Путина на то, чтобы Shell получила всю сумму в 94,8 млрд руб. за свою долю в проекте "Сахалин-2" и смогла вывести эти деньги из России. 

"Сахалин-2" – проект разработки Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на шельфе Сахалина, реализуемый с 1994 года по соглашению о разделе продукции. Первоначально акционерами проекта выступали "Газпром" (50%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%), а также Shell (27,5%). Чистая прибыль "Сахалинской энергии" (оператор проекта) в 2022 году составила $4 млрд, выручка – $9,6 млрд.

Летом 2022 года Путин подписал указ, согласно которому оператором проекта вместо зарегистрированной на Бермудах Sakhalin Energy стало российское ООО "Сахалинская энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли – $1,6 млрд. Согласно указу Путина, правительство РФ должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, доллар, доходы, Shell, Bloomberg, Новатэк, деньги, торговля, Сахалин, сделка
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