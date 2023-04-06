Новости о продаже Shell доли в "Сахалин-2" и репатриации более $1 млрд ослабили рубль до рекордного уровня – Bloomberg

Сумма сделки Shell составляет всего около 1/5 от ежедневного объема торгов российской валютой до начала полномасштабной войны Фото: EPA

Агентство отмечает, что сумма сделки Shell составляет всего около 1/5 от ежедневного объема торгов российской валютой до начала полномасштабной войны.

При этом она способствовала тому, что в четверг валюта впервые с апреля 2022 года преодолела психологически важный уровень 80 руб./$.

За год месячные объемы торгов в паре рубль – доллар упали примерно до четверти от довоенного уровня. В то же время торговля китайским юанем выросла почти в четыре раза, поскольку компании отказываются от "токсичных" валют в пользу валют стран, считающихся "дружественными".

Bloomberg напомнило, что Россия ввела валютный контроль после вторжения в Украину в феврале прошлого года в попытке остановить отток капитала и сдержать обвал рубля. После первоначального падения до уровня около 120 руб./$ валюта быстро восстановилась, поскольку доходы от продажи энергоносителей оставались высокими, а импорт сократился.

Теперь спрос на рубли со стороны экспортеров упал, поскольку международные санкции ограничивают доходы России от продажи нефти и газа. Импорт тем временем растет, а ослабление некоторых мер контроля за движением капитала подогревает спрос на доллары, которые все труднее найти.

С момента достижения в июне максимума около 50 руб./$ рубль упал почти на 40% и 6 апреля торговался по 80,8175 руб./$. Его потери за последние пять сессий составили почти 4%, что является худшим показателем на развивающихся рынках.