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Объединенная горно-химическая компания: Из-за коррупционных рисков уволен менеджмент Вольногорского комбината

Накануне приватизации предприятия крайне необходимо, чтобы все департаменты Объединенной горно-химической компании работали слаженно, и если нет понимания и доверия, то цель не будет достигнута, отметили в ОГХК.

Основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств, отметили в компании
Основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств, отметили в компании
Фото: umcc-titanium.com

АО "Объединенная горно-химическая компания" сменило руководителя Вольногорского филиала, новым директором назначен Владимир Крыштоп. Предыдущего руководителя и его двух заместителей уволили из-за грубых нарушений трудовых обязанностей и коррупционных рисков. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании.

"Накануне приватизации предприятия нам крайне необходимо, чтобы все департаменты "Объединенной горно-химической компании" работали слаженно, ради единого общего результата. Если нет понимания и доверия, то и цели не достигнем. Понимая это, мы пришли к общему решению правления – провести кадровые изменения на Вольногорском филиале. Новым руководителем назначен Крыштоп Владимир. Это человек с отличным опытом управленца и надежной репутацией", – сообщил врио председателя правления АО "ОГХК" Артур Сомов.

Основанием для увольнения стали грубые нарушения трудовых обязательств. Нарушения были выявлены у ряда менеджеров в части организации безопасности, коммерции и общего управления предприятием.

В Фонде государственного имущества назвали АО “ОГХК” одним из первых в очереди на приватизацию в 2021 году. Благодаря очистке АО "ОГХК" от коррупционных схем и раскрытию информации об этом активе Фонд госимущества констатировал высокую заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов, большинство из которых – иностранные.

АО “ОГХК” инициировало международный арбитраж о взыскании $38 млн с недобросовестных контрагентов. Экс-руководство ОГХК заключило ряд неправомерных договоров с фирмами-прокладками с отсрочкой платежей, что привело к вымыванию этих средств с предприятия, объяснили в компании. Эти фирмы до сих пор остаются на международном рынке TZMI и пытаются выдавать себя за добросовестных партнеров – представителей АО "ОГХК", чем вводят в заблуждение конечных потребителей и других покупателей продукции предприятия, подчеркнули в руководстве ОГХК.

Теги: коррупция, Фонд госимущества, приватизация, увольнение, госимущество, Объединенная горно-химическая компания
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