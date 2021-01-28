ОГХК обвинила олигархов в давлении на суд

В Объединенной горно-химической компании заявили, что информацию о заключении ОГХК незаконных контрактов распространяют представители финансово-промышленных групп, которые пытаются сорвать приватизацию.

В ОГХК заявили о попытках давления на суд со стороны олигархов Фото: depositphotos.com

Объединенная горно-химическая компания заявила о попытках олигархов оказать давление на Дзержинский райсуд Кривого Рога накануне заседания 29 января. Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном на официальном сайте госпредприятия 28 января.

"Очередной попыткой давления стало распространение в СМИ сфальсифицированной информации о якобы подделке официальных документов компанией. Эти сообщения не соответствуют действительности, наносят ущерб репутации государственного предприятия и являются попыткой давления на суд. Все контракты между АО "ОГХК" и компанией IMMCO TRADE PTE LTD, как и со всеми другими контрагентами, были заключены абсолютно законно, с соблюдением всех необходимых процедур", – подчеркнули в ОГХК.

В пресс-службе добавили, что таможенное оформление товаров "выполнено в полном соответствии с требованиями закона".

"Представители финансово-промышленных групп, потерявшие контроль над ОГХК, в очередной раз пытаются сорвать приватизацию и вернуть себе доступ к государственным средствам. Сначала они пытались действовать через коррумпированных правоохранителей, теперь предпринимают попытки давить на суд, распространяя откровенно ложные домыслы", – сказано в заявлении.

ОГХК входит в перечень объектов большой приватизации. О своем интересе к покупке компании объявили 16 крупных иностранных инвесторов. Приватизация ОГХК станет крупнейшей подобной сделкой после продажи металлургического комбината "Криворожсталь" в 2006 году, подчеркнули в компании.