"Обещанного государством финансирования до сих пор нет". В Хмельницкой области больница взяла кредит, чтобы выплатить медикам зарплату

С 1 января 2022 года зарплата врача должна быть не менее 20 тыс. грн, медицинской сестры – 13,5 тыс. грн Фото: ua.depositphotos.com

"Городская больница взяла кредит, чтобы выплатить зарплату работникам – обещанного государственного финансирования медикам до сих пор нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что работникам больницы были начислены доплаты согласно постановлению Кабинета Министров Украины №2 "Некоторые вопросы оплаты труда медицинских работников учреждений здравоохранения" от 12 января 2022 года.

Однако по состоянию на 7 февраля больница не получила договор на финансирование в 2022 году с НСЗУ по пакетам медицинских гарантий. Поэтому руководство больницы решило взять кредит на выплату зарплаты.

"Поскольку 7 число – крайний срок выплаты заработной платы работникам, для недопущения задолженности принято решение воспользоваться услугой АО "Ощадбанк" овердрафт (краткосрочный кредит) и выплатить заработную плату работникам больницы", – сообщили в медучреждении.

В НСЗУ прокомментировали ситуацию с кредитом для больницы, сообщив "Укринформу", что Славутская городская больница подала на контрактирование в НСЗУ договор только 2 февраля 2022 года.

"Славутская городская больница подала предложение на заключение договора на 18 пакетов. По семи пакетам больница отметила, что проведение лабораторных исследований обеспечивается через подрядные организации. В таких случаях при заключении договора с НСЗУ медучреждение должно предоставить копию договора с подрядчиком. Из 21 договора с подрядчиком, предоставленным Славутской городской больницей, у 17 срок действия заканчивался 31 января 2022 года. То есть больница не смогла бы предоставлять услугу после 31 января 2022 года, поэтому не отвечала требованиям. Только 2 февраля заведение направило НСЗУ новый договор с подрядчиком. И после этого специалисты НСЗУ начали формировать договор”, – отметили в службе.

В НСЗУ добавили, что договор с больницей на предоставление медицинских услуг населению сейчас в процессе подписания.