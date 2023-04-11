Оформление субсидий в Украине будет проще и быстрее – НКРЭКУ

В НКРЭКУ заявляют, что работают над минимизацией времени, которое украинцы тратят, чтобы оформить субсидии Фото: Мінрегіон / Facebook

Об этом пресс-служба комиссии сообщила 10 апреля.

"Министерство социальной политики Украины совместно с Пенсионным фондом Украины работает над внедрением механизма проактивного предоставления социальных выплат, в том числе жилищных субсидий. Такой механизм направлен на максимальное упрощение процедуры обращения и быстрое принятие решения о предоставлении социальных выплат (когда получателю жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг не нужно тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем длительное время ждать решения)", – говорится в релизе.

Комиссия приняла в пятницу постановление, которым рекомендовала поставщикам услуг электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и распределения газа размещать через личный кабинет на портале услуг Пенсионного фонда актуальную информацию о каждом бытовом потребителе коммунальных услуг для ее дальнейшей обработки и анализа, заявили в НКРЭКУ.

"Таким образом государство работает над минимизацией времени, которое тратит человек или семья на назначение социальных пособий, и максимально автоматизирует процесс их получения в один клик в электронном кабинете на сайте Пенсионного фонда Украины или в "Дії", – добавили авторы сообщения.

Этот подход основан "на передовых международных практиках государственной поддержки уязвимых слоев населения, направленных на упрощение процесса взаимодействия между получателем услуги и государством и информирование гражданина о возможности получить услугу даже без его предварительного обращения в государственное учреждение", заявили в комиссии.