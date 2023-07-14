Parimatch заявил, что сайты-клоны открыли мошенники

В Parimatch заявили, что с момента введения санкций вокруг имени компании развернута информационная кампания и мошеннические схемы <div class="gtx-t Фото: dev.ua

"В очередной раз за счет известного имени и репутации бренда Parimatch злоумышленники хотят ввести в заблуждение украинцев и дискредитировать лицензированного украинского оператора. Мы уже сообщали о создании сайтов-подделок, использующих логотипы и айдентику Parimatch, похожие цветовые гаммы или архитектуру сайта. Это все подделки!" – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что 12 марта 2023 года лицензионная компания ООО "Париматч" и бренд Parimatch прекратили деятельность в Украине, соблюдая требования СНБО, с этого же дня не работает платформа и сайт pm.ua.

"В отличие от скрывающихся мошенников, мы всегда действовали в рамках действующего законодательства Украины, отличались высокой культурой ведения бизнеса и обнародовали структуру украинских активов. Наша борьба за снятие неправомерных санкций и возврат средств клиентов, в полном объеме остающихся на банковских счетах, продолжается. 25 тысяч украинцев поддержали петицию к президенту Украины, чтобы публично разобраться с давлением на Parimatch. Мы предоставили всю необходимую информацию правоохранительным органам и ожидаем публичного пересмотра решения и отмены безосновательного решения", – заявили в компании.

В Parimatch добавили, что с момента введения санкций вокруг имени компании развернута информационная кампания и мошеннические схемы.

"Четыре месяца подряд мы наблюдаем развитие массового мошенничества, манипуляции с грязным PR и попытки подделать внешний вид бренда, чтобы распространять нелегальную рекламную информацию с акциями и бонусами. Встречались и случаи с предложениями быстрого возобновления игровых счетов для клиентов Parimatch и вывода средств за дополнительное финансовое вознаграждение. Все эти проявления мошенничества мы фиксируем и готовы предоставить правоохранителям", – уточнили в пресс-службе.

Там призвали журналистов тщательно проверять источник поступления информации, соблюдать стандарты журналистской деятельности и не распространять откровенную ложь.

"Можно ли доверять источнику в соцсети, который был зарегистрирован сутки назад, не имеет контактов и ворует публикации 2022 года с официальной страницы Parimatch? Можно ли доверять медиа, которое не обращается за официальными комментариями? Ответ однозначен – нет! Будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации мошенников!" – написали авторы обращения.