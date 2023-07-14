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Parimatch заявил, что сайты-клоны открыли мошенники

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В Parimatch заявили, что с момента введения санкций вокруг имени компании развернута информационная кампания и мошеннические схемы &lt;div class="gtx-t
В Parimatch заявили, что с момента введения санкций вокруг имени компании развернута информационная кампания и мошеннические схемы <div class="gtx-t
Фото: dev.ua

В Украине открылись сайты-подделки, использующие логотипы и айдентику Parimatch, похожие цветовые гаммы или архитектуру сайта, заявила компания 14 июля на своем сайте.

"В очередной раз за счет известного имени и репутации бренда Parimatch злоумышленники хотят ввести в заблуждение украинцев и дискредитировать лицензированного украинского оператора. Мы уже сообщали о создании сайтов-подделок, использующих логотипы и айдентику Parimatch, похожие цветовые гаммы или архитектуру сайта. Это все подделки!" – сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что 12 марта 2023 года лицензионная компания ООО "Париматч" и бренд Parimatch прекратили деятельность в Украине, соблюдая требования СНБО, с этого же дня не работает платформа и сайт pm.ua.

"В отличие от скрывающихся мошенников, мы всегда действовали в рамках действующего законодательства Украины, отличались высокой культурой ведения бизнеса и обнародовали структуру украинских активов. Наша борьба за снятие неправомерных санкций и возврат средств клиентов, в полном объеме остающихся на банковских счетах, продолжается. 25 тысяч украинцев поддержали петицию к президенту Украины, чтобы публично разобраться с давлением на Parimatch. Мы предоставили всю необходимую информацию правоохранительным органам и ожидаем публичного пересмотра решения и отмены безосновательного решения", – заявили в компании.

В Parimatch добавили, что с момента введения санкций вокруг имени компании развернута информационная кампания и мошеннические схемы.

"Четыре месяца подряд мы наблюдаем развитие массового мошенничества, манипуляции с грязным PR и попытки подделать внешний вид бренда, чтобы распространять нелегальную рекламную информацию с акциями и бонусами. Встречались и случаи с предложениями быстрого возобновления игровых счетов для клиентов Parimatch и вывода средств за дополнительное финансовое вознаграждение. Все эти проявления мошенничества мы фиксируем и готовы предоставить правоохранителям", – уточнили в пресс-службе.

Там призвали журналистов тщательно проверять источник поступления информации, соблюдать стандарты журналистской деятельности и не распространять откровенную ложь.

"Можно ли доверять источнику в соцсети, который был зарегистрирован сутки назад, не имеет контактов и ворует публикации 2022 года с официальной страницы Parimatch? Можно ли доверять медиа, которое не обращается за официальными комментариями? Ответ однозначен – нет! Будьте внимательны! Не поддавайтесь на провокации мошенников!" – написали авторы обращения.

Контекст:

Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.

11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов.

Компания уволила весь коллектив, она приостанавливает все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.

Теги: санкции, бизнес, провокации, мошенничество, Париматч, Parimatch
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