Журналист Плинский заявил, что онлайн-казино BuddyBet открыто себя связывает с подсанкционным Parimatch и выводит деньги в Кению

"Parimatch возвращается! Нет, пока никто не снимает с него санкции, но в последнее время в сети активно рекламируется некий BuddyBet, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает даже вытащить средства, застрявшие на счетах РМ. Получил сообщение от подписчика, заметившего рекламу новой букмекерской конторы и задавшего мне вопрос: "Ну что вы там, борцы? Побороли мутные онлайн-казино? Оказывается, что не очень, хотя блокировка щелей для нелегальных казино и букмекеров активно идет. Но в случае с практически клоном "Париматч" все работает. Сайт https://buddy1.bet активен, а счет без проблем пополняется", – написал журналист.
Он рассказал, что зарегистрировался и через карту Monobank пополнил счет на 150 грн.
"Во-первых, интересно почему платеж вообще прошел? Привет Monobank и специалистам НБУ. Во-вторых, интересно куда и за что ушли деньги. В квитанции указано, что получателем денег стала компания Hadeley Point Limited, которая находится в городе Найроби, Кения! Далее у сотрудников Monobank спросил, а по какому MCC-коду (Merchant Category Code, код категории продавца. – "ГОРДОН") прошла трансакция. Оказывается, по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком", – заявил Плинский.
Журналист подчеркнул, что это так называемый "мискодинг" – изменение кода платежа, когда пополняется счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код изменяют и оплата проходит как за услуги или товары.
"Очень интересно услышать в этой истории позицию Monobank, Национального банка Украины и MasterCard. Почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа BuddyBet у нас работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины во всякие там Кении?" – подытожил он.
В комментариях сооснователь Monobank Олег Гороховский объяснил, что мошенники меняют коды постоянно и банковские механизмы позволяют это отследить и заблокировать приблизительно после 500-й трансакции.
Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.
Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.
11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов.
Компания уволила весь коллектив, она приостанавливает все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.