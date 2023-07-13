Журналист Плинский заявил, что онлайн-казино BuddyBet открыто себя связывает с подсанкционным Parimatch и выводит деньги в Кению

Получателем денег после пополнения счета в казино оказалась компания Hadeley Point Limited из Найроби, а код платежа – "Услуги по уходу за ребенком" Фото: depositphotos.com

"Parimatch возвращается! Нет, пока никто не снимает с него санкции, но в последнее время в сети активно рекламируется некий BuddyBet, который открыто связывает себя с Parimatch и обещает даже вытащить средства, застрявшие на счетах РМ. Получил сообщение от подписчика, заметившего рекламу новой букмекерской конторы и задавшего мне вопрос: "Ну что вы там, борцы? Побороли мутные онлайн-казино? Оказывается, что не очень, хотя блокировка щелей для нелегальных казино и букмекеров активно идет. Но в случае с практически клоном "Париматч" все работает. Сайт https://buddy1.bet активен, а счет без проблем пополняется", – написал журналист.

Он рассказал, что зарегистрировался и через карту Monobank пополнил счет на 150 грн.

"Во-первых, интересно почему платеж вообще прошел? Привет Monobank и специалистам НБУ. Во-вторых, интересно куда и за что ушли деньги. В квитанции указано, что получателем денег стала компания Hadeley Point Limited, которая находится в городе Найроби, Кения! Далее у сотрудников Monobank спросил, а по какому MCC-коду (Merchant Category Code, код категории продавца. – "ГОРДОН") прошла трансакция. Оказывается, по коду 8299 "Услуги по уходу за ребенком", – заявил Плинский.

Журналист подчеркнул, что это так называемый "мискодинг" – изменение кода платежа, когда пополняется счет в казино, и эти деньги должны облагаться налогами, но код изменяют и оплата проходит как за услуги или товары.

"Очень интересно услышать в этой истории позицию Monobank, Национального банка Украины и MasterCard. Почему такие платежи вообще проходят, сколько клонов типа BuddyBet у нас работает и что еще нужно кому сделать, чтобы закрыть вопрос вывода денег из Украины во всякие там Кении?" – подытожил он.

В комментариях сооснователь Monobank Олег Гороховский объяснил, что мошенники меняют коды постоянно и банковские механизмы позволяют это отследить и заблокировать приблизительно после 500-й трансакции.