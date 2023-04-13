В Хмельницком обнаружено и закрыто подпольное казино – Бюро экономической безопасности

Во время обысков изъяли восемь столов для игры в покер и несколько столов с рулеткой Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

По данным следствия, подпольное казино работало "по рекомендации". "Проверенные" игроки могли попасть туда в том числе после наступления комендантского часа.

Во время обысков было изъято восемь столов для игры в покер, несколько столов с рулеткой и около десятка игровых автоматов, Также правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность.

В БЭБ отметили, что борьба с подпольными игровыми заведениями остается актуальной и во время войны. С начала года только в Киеве и области прекращена деятельность более 60 игорных залов, говорится в сообщении.