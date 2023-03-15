Гетманцев: Деятельность БЭБ абсолютно негативна. Я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался

По его словам, необходимо исправить такие ошибки, как проведение конкурса на руководящие должности бюро без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.
"По международникам я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался... Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги [нардепа от "Голоса"] Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным", – сказал Гетманцев.
Он отметил, что законопроект, призванный это исправить, был зарегистрирован на прошлой неделе. По его словам, отдельные положения законопроекта относительно люстрации нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны. Для принятия, по оценке нардепа, понадобится от двух до трех месяцев.
Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.
"Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если есть только один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием", – сказал депутат.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой в конце 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин.
Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.
В октябре 2022 года Гетманцев заявил, что реформа, в результате которой было создано БЭБ, провалилась, сообщала "Судебно-юридическая газета". По его мнению, бюро "провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция", и "не состоялось как аналитический орган и вообще как орган", учитывая недостаточный набор персонала.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что БЭБ следует ликвидировать. По его мнению, вместо "органа с акцентом на аналитическую функцию" получился "департамент обысков".
В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной. Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что это "первый шаг к перезагрузке БЭБ". По ее словам, ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием международных экспертов конкурсной комиссии и полная переаттестация всех сотрудников БЭБ.
В самом бюро с отрицательной оценкой его работы не согласны. В отчете БЭБ о работе за 2022 год говорилось, что в течение года бюро значительно усилило нормативно-правовую базу антикоррупционной деятельности, создало реестр рисков с учетом результатов исследования уязвимых к коррупции функций и процессов, наладило антикоррупционный контроль во время организации публичных закупок. Кроме того, детективы расследовали 961 уголовное производство: в 46 из них установлены подозреваемые, 29 направлены в суд. Также бюро установило и арестовало активы РФ и Беларуси на 41 млрд грн.
В бюро отмечали, что становление органа происходит в условиях войны и недофинансирования, обстоятельствах нестабильной экономики и безопасности.