Гетманцев: Деятельность БЭБ абсолютно негативна. Я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался

По его словам, необходимо исправить такие ошибки, как проведение конкурса на руководящие должности бюро без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.

"По международникам я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался... Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги [нардепа от "Голоса"] Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что законопроект, призванный это исправить, был зарегистрирован на прошлой неделе. По его словам, отдельные положения законопроекта относительно люстрации нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны. Для принятия, по оценке нардепа, понадобится от двух до трех месяцев.

Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.

"Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если есть только один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием", – сказал депутат.