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Гетманцев: Деятельность БЭБ абсолютно негативна. Я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался

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Гетманцев анонсировал перезагрузку БЭБ
Гетманцев анонсировал перезагрузку БЭБ
Фото: Данило Гетманцев﻿ / Facebook

В Украине готовится перезагрузка Бюро экономической безопасности, которая должна исправить ошибки, допущенные Верховной Радой при создании этого органа. Об этом заявил один из авторов реформы, нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью LIGA.net, опубликованном 14 марта.

По его словам, необходимо исправить такие ошибки, как проведение конкурса на руководящие должности бюро без участия международных экспертов и без люстрации бывших работников налоговой милиции.

"По международникам я считал, что мы достаточно зрелые, чтобы сделать все самостоятельно. Я ошибался... Это действительно ошибка. Там в общей сложности было две ошибки. Эта и еще была правка от моего коллеги [нардепа от "Голоса"] Ярослава Железняка о недопущении к конкурсу экс-работников налоговой милиции. Я выступил против, потому что считал это неконституционным", – сказал Гетманцев.

Он отметил, что законопроект, призванный это исправить, был зарегистрирован на прошлой неделе. По его словам, отдельные положения законопроекта относительно люстрации нуждаются в дискуссии и могут быть доработаны. Для принятия, по оценке нардепа, понадобится от двух до трех месяцев.

Гетманцев считает, что за это время БЭБ не успеет доказать свою эффективность.

"Я хочу быть справедливым. В целом деятельность БЭБ абсолютно негативна, но в части зерна, игорного бизнеса и недавних обысков на одном табачном заводе я вижу первые ростки эффективности. [Но] если есть только один эффективный заместитель, который что-то делает, это не значит, что мы должны оставить других людей со старым сознанием", – сказал депутат.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой в конце 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ должно выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин

Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.

В октябре 2022 года Гетманцев заявил, что реформа, в результате которой было создано БЭБ, провалилась, сообщала "Судебно-юридическая газета". По его мнению, бюро "провалилось по основным вопросам, которыми занималась налоговая милиция", и "не состоялось как аналитический орган и вообще как орган", учитывая недостаточный набор персонала. 

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что БЭБ следует ликвидировать. По его мнению, вместо "органа с акцентом на аналитическую функцию" получился "департамент обысков".

В феврале 2023 года налоговый комитет Верховной Рады признал работу БЭБ неудовлетворительной. Член комитета, нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что это "первый шаг к перезагрузке БЭБ". По ее словам, ожидается проведение нового конкурса на руководящие должности бюро с участием международных экспертов конкурсной комиссии и полная переаттестация всех сотрудников БЭБ.

В самом бюро с отрицательной оценкой его работы не согласны. В отчете БЭБ о работе за 2022 год говорилось, что в течение года бюро значительно усилило нормативно-правовую базу антикоррупционной деятельности, создало реестр рисков с учетом результатов исследования уязвимых к коррупции функций и процессов, наладило антикоррупционный контроль во время организации публичных закупок. Кроме того, детективы расследовали 961 уголовное производство: в 46 из них установлены подозреваемые, 29 направлены в суд. Также бюро установило и арестовало активы РФ и Беларуси на 41 млрд грн. 

В бюро отмечали, что становление органа происходит в условиях войны и недофинансирования, обстоятельствах нестабильной экономики и безопасности. 

Теги: экономика, обыски, Даниил Гетманцев, Давид Арахамия, Ольга Василевская-Смаглюк, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
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