БЭБ сообщило о подозрении поставщику бракованных бронежилетов для ВСУ

По данным следствия, в мае 2022 года директор одной из фирм в Киевской области заключил с частью договор на поставку 350 бронежилетов. По условиям договора, средства защиты должны были соответствовать четвертому классу защиты.

Однако судебно-экономическая экспертиза установила, что поставленная броня не отвечает требованиям ГОСТ.

"Преследуя корыстный мотив, директор предприятия своими действиями пренебрегал безопасностью жизни и здоровья военнослужащих", – заявили в БЭБ.

Директор фирмы-поставщика подозревается в завладении 5,9 млн грн бюджетных средств, выделенных на оборону. Следствие ведется по ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация или отмывание бюджетных средств).

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в ночное время суток.