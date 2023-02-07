Арахамия: В Раде предлагают ликвидировать Бюро экономической безопасности. Склюняюсь к этому варианту

"К БЭБ у нас есть разные подходы. Часть нардепов предлагает его ликвидировать. Часть – реформировать. Оба лагеря признают, что орган работает неэффективно. Поэтому пока будем искать консенсус. Я склоняюсь к варианту с ликвидацией", – сказал он.
По словам главы парламентской фракции, международные партнеры Украины не против ликвидации бюро.
"Когда мы создавали БЭБ, были ожидания, что вместо экономических департаментов СБУ и других силовых структур появится орган с акцентом на аналитическую функцию. Вместо этого мы получили "департамент обысков", – объяснил Арахамия.
Он считает, что, "по-хорошему, нужно провести новый конкурс и переаттестацию персонала" Бюро экономической безопасности.
Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.
В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро должно было получить соответствующие полномочия СБУ и налоговой милиции. Работу БЭБ напрямую координирует Кабмин.
Главой БЭБ по итогам конкурса был назначен в августе 2021 года Вадим Мельник, который до этого возглавлял Государственную фискальную службу.