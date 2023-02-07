Арахамия: В Раде предлагают ликвидировать Бюро экономической безопасности. Склюняюсь к этому варианту

"К БЭБ у нас есть разные подходы. Часть нардепов предлагает его ликвидировать. Часть – реформировать. Оба лагеря признают, что орган работает неэффективно. Поэтому пока будем искать консенсус. Я склоняюсь к варианту с ликвидацией", – сказал он.

По словам главы парламентской фракции, международные партнеры Украины не против ликвидации бюро.

"Когда мы создавали БЭБ, были ожидания, что вместо экономических департаментов СБУ и других силовых структур появится орган с акцентом на аналитическую функцию. Вместо этого мы получили "департамент обысков", – объяснил Арахамия.

Он считает, что, "по-хорошему, нужно провести новый конкурс и переаттестацию персонала" Бюро экономической безопасности.