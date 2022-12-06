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СБУ и БЭБ пришли с обысками в банки в нескольких регионах Украины

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БЭБ проводит в банках обыски в рамках расследования по фактам уклонения от уплаты налогов и организация незаконного игорного бизнеса
БЭБ проводит в банках обыски в рамках расследования по фактам уклонения от уплаты налогов и организация незаконного игорного бизнеса
Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыски в банках в нескольких регионах Украины, речь о финучреждениях, которые использовались в незаконном игорном бизнесе. Об этом пресс-служба БЭБ сообщила в Facebook.

"Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и так далее. Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора", – сообщили в бюро.

По информации правоохранителей, ориентировочный ежемесячный объем теневых операций может достигать 12 млрд грн. 

"Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов", – подчеркнули авторы релиза. 

Для прикрытия и в сговоре с сотрудниками финучреждений эти лица использовали реквизиты 80 компаний с признаками фиктивности, заявили в БЭБ. 

"В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их "мискондинга" и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков", – сообщили в бюро. 

Расследование ведется по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц, добавили авторы релиза. 

О каких именно банках и регионах идет речь, в БЭБ не уточнили. 

https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA/posts/pfbid02fDNSWJYA8FQg7r3dWh6myWN45SZvYwsKamdb1NfdQiiskfQsZSAfjaSt8AhxAsWrl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, обыск, лотерея, игорный бизнес, азартные игры, обыски, букмекеры, Бюро экономической безопасности
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