СБУ и БЭБ пришли с обысками в банки в нескольких регионах Украины

БЭБ проводит в банках обыски в рамках расследования по фактам уклонения от уплаты налогов и организация незаконного игорного бизнеса Фото: Бюро економічної безпеки України / Facebook

"Эти банки использовались рядом компаний, организовавших и проводивших азартные игры (гемблинг), букмекерскую деятельность (беттинг) и так далее. Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора", – сообщили в бюро.

По информации правоохранителей, ориентировочный ежемесячный объем теневых операций может достигать 12 млрд грн.

"Это, в свою очередь, может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов", – подчеркнули авторы релиза.

Для прикрытия и в сговоре с сотрудниками финучреждений эти лица использовали реквизиты 80 компаний с признаками фиктивности, заявили в БЭБ.

"В целях обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их "мискондинга" и избегания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков", – сообщили в бюро.

Расследование ведется по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и осуществления незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенных по предварительному сговору группой лиц, добавили авторы релиза.

О каких именно банках и регионах идет речь, в БЭБ не уточнили.