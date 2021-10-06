Пенсионеры с оккупированных территорий Украины смогут пройти идентификацию удаленно

Идентификацию можно будет пройти с помощью электронной подписи в приложении "Дія" Фото: thedigital.gov.ua

Эту процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія".

В ТКГ отметили, что техническая возможность прохождения идентификации появится до конца 2021 года.

Для этого нужно:

зарегистрироваться на портале "Дія" ;

; перейти в раздел меню и выбрать "Дія. Подпись";

нажать "создать";

подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID;

придумать пятизначный код для "Дія. Подпись".

После этого на официальном портале Пенсионного фонда нужно завершить процедуру идентификации.