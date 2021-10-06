ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Пенсионеры с оккупированных территорий Украины смогут пройти идентификацию удаленно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Идентификацию можно будет пройти с помощью электронной подписи в приложении "Дія"
Идентификацию можно будет пройти с помощью электронной подписи в приложении "Дія"
Фото: thedigital.gov.ua

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое позволит пенсионерам с временно оккупированных территорий проходить идентификацию удаленно. Об этом 6 октября в Facebook сообщила пресс-служба украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Эту процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія".

В ТКГ отметили, что техническая возможность прохождения идентификации появится до конца 2021 года.

Для этого нужно:

  • зарегистрироваться на портале "Дія";
  • перейти в раздел меню и выбрать "Дія. Подпись";
  • нажать "создать";
  • подтвердить личность с помощью проверки по фото, NFC или BankID;
  • придумать пятизначный код для  "Дія. Подпись".

После этого на официальном портале Пенсионного фонда нужно завершить процедуру идентификации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/368903075020109

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июне 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что среди получающих пенсии в Украине внутренне перемещенными лицами являются 626 тыс. человек, хотя сразу было 1,1 млн.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.

Теги: Украина, пенсии, пенсионеры, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
YouTube удалил аккаунты рэпера R. Kelly, признанного виновным в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"Она же не может без меня". Стоянов рассказал, из-за чего Кухар испортила ему новые кроссовки, а он выбросил ее обувь в окно и поломал розы
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"На вас похож. Такой же милый и с голубыми глазами". Винник рассказал о пополнении, к которому причастна его поклонница
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Куколка", "Это волшебно!" Димопулос отпраздновала двухлетие дочери
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Красивая грудь", "Чувственная красотка". Бех-Романчук выложила в сеть пляжное селфи в купальнике
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Очень красивая женщина". Ребрик оголила декольте
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"Форма совершенно неприемлемая". Жена Саакашвили прокомментировала его роман с нардепом от "Слуги народа" Ясько
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"У нас был сложный день". Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала, что их сын нарисовал маркером на двери
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Она была не готова, я не хотел долго ждать". Стоянов рассказал, с кем у него был роман до знакомства с Кухар
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Черный лебедь", "юморной полицейский", "новое дыхание". Гвоздева рассказала, как продюсеры распределили роли между судьями "Танцев со звездами"
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Сногсшибательная красотка", "Бомбец". В сети обсуждают нежный образ Миши Романовой в обтягивающем наряде
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Хочу, чтобы не просто лежала на полке". Беленюк заявил, что намерен продать свою золотую медаль, полученную на Олимпиаде в Токио
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Перебор", "Порнуха". Участники Måneskin оголились полностью
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Я охренела". Дорофеева прокомментировала фото американского поцелуя певца Monatik с женой. Супруга артиста ей ответила
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Меня нет, меня убили". Аршавина, страдающая от некроза лица, сделала заявление
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
"Произошло несчастье". Дочь Подкопаевой перенесла четырехчасовую операцию из-за разрыва сосуда
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Самая идеальная в мире фигура", "Афродита, секси". Ани Лорак выставила грудь в откровенном декольте
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Сексапильно". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Ого! Огонь! Жги, детка". Звезда "Женского квартала" Оруджова снялась с голой грудью
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Так миленько сказал: "Мамусь", "Вымоленный". Пугачева показала, как общается с сыном
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Крутой орех". Дорофеева снялась на прогулке в мини-шортах
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Опять кто-то свои гениталии к Насте пристроил". Сеть обсуждает нового бойфренда Волочковой
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Как и с Каролиной 10 лет назад". В сети комментируют фото бывшего мужа Ани Лорак с новой возлюбленной
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
"Дикий секс с мужем". Седокова с бокалом между ног рассказала о своем идеальном дне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS