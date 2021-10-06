Пенсионеры с оккупированных территорий Украины смогут пройти идентификацию удаленно

Эту процедуру можно пройти в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины с помощью электронной подписи в приложении "Дія".
В ТКГ отметили, что техническая возможность прохождения идентификации появится до конца 2021 года.
Для этого нужно:
После этого на официальном портале Пенсионного фонда нужно завершить процедуру идентификации.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июне 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная говорила, что среди получающих пенсии в Украине внутренне перемещенными лицами являются 626 тыс. человек, хотя сразу было 1,1 млн.
По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,1 млн пенсионеров, из них 8 млн 330 тыс. получают пенсию по возрасту. Средний размер пенсии по возрасту – 3539 грн.