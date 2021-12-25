Передача в концессию двух морских портов в Украине привлечет 3,7 млрд грн инвестиций – Шмыгаль

"Чтобы развивать нашу страну, необходимы совместные усилия государства, бизнеса и граждан. Именно поэтому в последний год мы активизировали работу над проектами государственно-частного партнерства в различных отраслях – от инфраструктуры до энергетики", – сказал он.

По данным премьера, "только за последний месяц было финализировано два проекта по концессиям в морских портах Украины".

"Благодаря этому порт Ольвия [возле Николаева] получит 3,4 млрд грн инвестиций, а порт Херсон – более 300 млн грн. Это позволит существенно улучшить их инфраструктуру и способствовать экономическому развитию нашей страны", – объяснил Шмыгаль.