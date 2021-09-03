На севере Донецкой области построят новый аэропорт – глава ОГА

"Отрабатываем локации, уже вчера Госавиаслужба предоставила требования по земельному участку, какая площадь у него должна быть, какая длина взлетно-посадочной полосы. Эти ответы мы предоставляем. Я поставил задачу, чтобы было две-три локации, кроме так называемого "Сармата" (в районе Краматорска. – "ГОРДОН"), того аэродрома, где сейчас имеют возможность садиться военные самолеты", – сказал глава ОГА.

Он объяснил, что новый аэродром хотят построить на севере Донецкой области.

"Я понимаю, что, кроме эйфории создания аэропорта, есть еще ответственность, и главное – важна безопасность и здоровье пассажиров и населения в целом. Этот аэропорт находится за 42 км от линии соприкосновения, но нужно учитывать и взлетно-посадочную полосу, которая выходит и идет перпендикулярно. Имеются определенные риски, которые некорректно обходить или замалчивать. Я об этом общался лично с [президентом] Владимиром Александровичем [Зеленским]", – объяснил Кириленко.

По его словам, у развивающейся области должен быть "не один, а несколько" аэропортов.