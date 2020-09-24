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В Киеве могут построить аэропорт для беспилотников к 2025 году

Руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников Тарас Трояк рассказал о планах воплотить в Киеве проект Quadroport. По его словам, это будет первый аэропорт для любых типов беспилотников.

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Рынок беспилотников в Украине может достичь примерно 500 млн грн
Рынок беспилотников в Украине может достичь примерно 500 млн грн
Фото: depositphotos.com

В Киеве могут построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к 2025 году, заявил на конференции Infrastructure Digital Day 23 сентября руководитель Всеукраинской федерации собственников беспилотников Тарас Трояк, информирует "Интерфакс-Украина".

"У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА. Это амбициозный проект. Мы планируем где-то к 2025 году его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно", – сказал Трояк.

Трояк полагает, что в 2020 году рынок БПЛА в Украине вырастет в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигнет примерно 500 млн грн. В следующем году он надеется, что рынок будет больше 1 млрд грн.

В Китае строится первый в мире аэропорт для туристических беспилотников, сообщает компания по разработке технологических платформ для автономных летательных аппаратов EHang. Аэровокзал откроют в конце текущего года для более 20 двухместных беспилотных летательных аппаратов.

Теги: Киев, аэропорт, беспилотники, технологии, инвестпроекты
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