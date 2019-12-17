Покупай с выгодой! Уникальный кешбэк от "УкрПозики"

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ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 06.08.2019 №1466).