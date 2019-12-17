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Покупай с выгодой! Уникальный кешбэк от "УкрПозики"

Займом под 0% уже никого не удивить, хотя некоторые компании скрывают, что незначительные деньги они все же высчитывают. Народный сервис "УкрПозика" говорит откровенно: "Мы предлагаем клиентам действительно заем под 0%, без скрытых платежей и процентов". Однако это еще не все.

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Кешбэк безусловно, одно из лучших предложений лояльности
Кешбэк – безусловно, одно из лучших предложений лояльности
Фото: slovoidilo.ua

"УкрПозика" предлагает больше, поскольку может себе позволить! Это уникальное предложение еще более выгодное для клиента. Выбрав необходимую сумму и срок на сайте, клиент получает от "УкрПозики" прощение целых 7% от первого займа. То есть мало того, что вы берете кредит под 0%, вы еще и возвращаете на 7% меньше, чем позаимствовали. Все благодаря кешбэку!

Например, вы оформили заем, купили девушке долгожданный подарок на Новый год, а на полученные 7% кешбэка еще и цветы ей подарили, и на премьеру фильма отвели. Просто сказка! Или на зимнем сейле вы присмотрели для себя желанное платье, а благодаря кешбэку вы можете еще и подходящий аксессуар приобрести. Как это работает? Вы оформляете кредит онлайн на 10 000 грн на сайте "УкрПозики", тратите на собственные нужды деньги, а в указанный срок возвращаете 9300 грн. "УкрПозика" предлагает невероятное! 

Кешбэк – безусловно, одно из лучших предложений лояльности, которое может сделать вам продавец какого-либо товара или услуги. Конечно, каждый сам выбирает для себя – воспользоваться микрокредитом или нет, но бояться точно нечего, ведь вы ничего не теряете, а с "УкрПозикою", наоборот, только приобретаете.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, А САМЕ НА НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ ВІД 06.08.2019 №1466).
Теги: деньги, кредиты, финансы
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