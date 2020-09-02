Политолог Давидюк: Кабмин стимулирует удорожание электроэнергии для промышленности

Рост цен на электроэнергию для промышленности выгоден монополистам, заявил политолог Николай Давидюк.

Давидюк: Вряд ли с такими достижениями это правительство имеет шансы проработать долго Фото: gazeta.ua

В Украине самая высокая цена на электроэнергию и это не то лидерство, которое обещал, формируя Кабинет Министров, премьер Денис Шмыгаль, заявил политолог Николай Давидюк изданию Gazeta.ua.

Так он прокомментировал сообщения о росте в августе оптовой цены на электроэнергию в Украине на 8,5%.

"Очевидно, что в угоду частной монополии нынешнее правительство всячески стимулирует удорожание электроэнергии для промышленных потребителей. И, учитывая предыдущую работу Дениса Шмыгаля в ДТЭК, это вполне объяснимо. Но вряд ли с такими достижениями это правительство имеет шансы проработать долго", – заявил Давидюк.

О росте цен на электроэнергию в августе сообщило издание "Наші гроші" со сcылкой на данные ГП "Оператор рынка". По подсчетам журналистов, цены в Украине выше, чем в Евросоюзе, уже на треть.