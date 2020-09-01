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ОСМД в Украине будут платить за электроэнергию по тарифам для населения

Тарифы на электроэнергию для ОСМД и ЖЭКов для коммунально-бытовых нужд установлены на уровне тарифов, определенных для населения, а не на уровне тарифов для бытовых потребителей, которые выше.

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Электроэнергия будет оплачиваться по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям
Электроэнергия будет оплачиваться по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям
Фото: pixabay.com

Верховная Рада 1 сентября приняла во втором чтении закон Украины "О внесении изменений в заключительные и переходные положения закона Украины "О рынке электрической энергии" по поставкам электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома". Об этом сообщается на сайте парламента.

Законом предусмотрено, что электроэнергия, приобретаемая у поставщика универсальных услуг, оплачивается по ценам, по которым поставщик услуг осуществляет поставки бытовым потребителям. Тарифы на электроэнергию для ОСМД, ЖЭКов для коммунально-бытовых нужд установлены на уровне тарифов, определенных для населения, а не на уровне тарифов для бытовых потребителей, которые выше, отмечено на сайте комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Электроэнергия, которая потребляется: в многоквартирных жилых домах на технические цели и освещение дворов, лестниц и номерных знаков; в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых обществах, гаражностроительных кооперативах на технические цели и освещение территории; юридическими лицами, которые являются собственниками (балансодержателями) имущества, используемого для компактного поселения внутренне перемещенных лиц в части удовлетворения собственных бытовых нужд внутренне перемещенных лиц; религиозными организациями в части потребления электрической энергии на коммунально-бытовые нужды – будет оплачиваться по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии бытовым потребителям.

Новый рынок электроэнергии, который функционирует по стандартам Евросоюза, начал работать с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". Новая модель предусматривает внедрение рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", а также внутрисуточного и балансирующего рынков. Энергореформа является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.

Теги: Верховная Рада, Украина, тарифы, электроэнергия, ОСМД
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