Политолог Гаврилечко: Победитель торгов по приватизации "Электронмаша" должен был подписать договор и внести оплату, но не явился и сорвал конкурс

"Вчера был последний день, когда победитель торгов по приватизации завода "Электронмаш" должен был подписать договор и внести оплату. Однако инвестор не явился, чем сорвал конкурс. 20 декабря должен состояться аукцион по продаже ОГКХ, однако, судя по настроению инвесторов, у этого кейса тоже не слишком много шансов на успех. Пока единственным крупным успехом "Большой приватизации" в этом году остается "Большевик". Итак, судя по информации "ProZorrо.Продажі", покупатель не подписал соглашение. Значит, конкурс не состоялся, деньги в казну не поступили, а многострадальный "Электронмаш" ожидает новый круг приватизационного процесса. Теперь с нетерпением ждем 20 декабря, когда будут продавать не менее многострадальную Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК)", – написал эксперт.

Он отметил, что аукцион переносили уже дважды, и особых надежд на то, что он состоится и будет успешным, пока нет.

"На конкурс в августе подавались максимум три претендента, у двоих из которых были проблемы с документами. А в следующий раз, в октябре, объявился только один желающий на покупку компании. Вполне вероятно, что продажа ОГКХ станет очередным звеном в цепи неудач Фонда госимущества Украины (ФГМУ). Вчерашний сорванный конкурс по продаже "Электронмаша", фиаско с приватизацией электростанций и облэнерго (первые вернули в собственность государства, а приватизацию облэнерго перенесли на следующий год)... Отдельная история – приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ). Он и так был проблемным, но раньше за него можно было хоть что-то выручить. А сейчас он просто никому не нужен, так как при цене на газ в 1500 долларов за 1000 м3 производство нерентабельно без господдержки", – подчеркнул Гаврилечко.

Он считает, что такая же судьба ждет и ОГХК.

"При том, что объект же – золотой. В компанию входят два крупнейших титановых комбината – Вольногорский горно-металлургический и Иршанский горно-обогатительный. На данный момент Украина является одним из мировых лидером по производству титанового сырья. Запасы титановой руды в нашей стране оцениваются в 184 млн тонн, а конечная стоимость продукции составляет 300 млрд грн. Неплохая окупаемость при стартовой цене лота – 3,7 млрд грн, не так ли? Но почему-то инвестор не бежит на этот объект. А те, кто рискует ввязываться в эту сомнительную аферу, требуют гарантий от государства. Не мудрено: ОГХК стала настолько токсичной, что потенциальные покупатели бояться и близко к ней подходить. Но государство в лице Фонда госимущества не может дать никаких гарантий для защиты инвесторов. Выгребайте, как хотите. Собственно, точно такая же ситуация была и с "Большевиком". Правда, в отличие от ОГХК с его заводами, залежами драгоценной и постоянно растущей в цене руды и потенциальной прибылью в сотни миллиардов гривен покупателю убитого завода досталась промышленная земля, требующая оформления, долги на 800 млн, уничтоженное производство и необходимость уступать часть территории городу", – перечислил эксперт.

Он считает, что с учетом этих обстоятельств цена, которую победитель заплатил за объект – 1,4 млрд грн – "самая что ни на есть красная".

"Более того: победитель торгов уже внес необходимую сумму в госбюджет. Это при том, что Антимонопольный комитет до сих пор не дал однозначного ответа, может ли он считаться официальным собственником данного объекта. Казалось бы, наконец-то, хоть один успешный пример на фоне неудачных и проблемных сделок. Но нет: АМКУ, похоже, пытается отменить сделку, а разнообразные активисты и СМИ ополчились против инвестора. Чего добиваются? Отмены итоги аукциона по продаже "Большевика?". Ну тогда точно можно ставить крест и на "Большой приватизации", и на наполнении бюджета от приватизационных поступлений, да и на инвестиционном климате страны. Потому что какой инвестор, будучи в своем уме, решит инвестировать в страну, где, даже если ты рискнешь поучаствовать в конкурсе и победишь, нет никаких гарантий, что конкурс не отменят и ты останешься ни с чем… И никакие инвест-няни не помогут!" – резюмировал Юрий Гаврилечко.