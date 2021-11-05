Политолог Сазонов: Антимонопольный комитет должен заняться облгазами Фирташа и не допустить роста тарифа на распределение газа

"Внутренние цены, которые компании берут за распределение, за доставку газа. Их сейчас хотят местами повысить в 8,5 раза. Никаких оснований для этого нет", – сказал Сазонов.

Он объяснил, что цена на газ на мировых рынках выросла из-за шантажа России, и облгазы аргументируют свое требование повысить тариф на распределение газа этим фактом, хотя никакого отношения тарифы на доставку к росту цены на сам ресурс не имеют. По мнению политолога, владелец облгазов Фирташ таким образом банально пытается заработать.

"Кому принадлежат эти "облгазы", мы знаем. Их в свое время [беглый экс-президент Виктор] Янукович отписал Фирташу. Просто человек хочет заработать, просто компании хотят увеличить свою прибыль многократно за счет людей и замаскировав это под высокую цену на газ. Цена на газ к весне упадет – это точно. А за распределение не имеет смысла переплачивать. И тут государство должно вмешаться", – убежден Сазонов.

Он считает, что Антимонопольный комитет обязан вмешаться в ситуацию и не допустить необоснованного повышения тарифов на распределение газа.

"Нет никаких оснований для повышения цен. Антимонопольный комитет может этим заниматься уже сейчас уже дать им немножко по жадным рукам", – подытожил Сазонов.