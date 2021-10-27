Экономист Охрименко: Повышение тарифа на распределение газа – это злоупотребление. Контролировать эти тарифы обязан Антимонопольный комитет

Александр Охрименко: На сегодняшний момент возможен какой-то рост, 10–15%, но не в четыре раза Фото: capital.ua

"Это они пытаются таким методом компенсировать цену на газ. Потому что нет никаких экономических оснований поднимать в четыре раза. Это они уже злоупотребляют. Я так понимаю, что, скорее всего, сейчас будет решение правительства запретить. Потому что в результате такого хаоса они просто хотят под шумок заработать", – сказал эксперт.

Он объяснил, что рост цены на газ на мировых рынках не может быть причиной повышения цен на услугу по его поставке.

"Что бы они там ни рассказывали, не может поставка газа так дорого стоить. Я понимаю, газ может дорого стоить, но не поставки. Поэтому на сегодняшний момент возможен какой-то рост, 10–15%, но не в четыре раза... Вы же не продаете газ, вы транспортируете. И эти все разговоры, что у нас выросли расходы, – это не соответствует действительности", – пояснил Охрименко.

Экономист убежден, что этим вопросом должен заняться Антимонопольный комитет.

"У нас облгазы – это монополисты. По ряду обстоятельств они у нас территориальные монополисты. Потому что вы сами понимаете, что труба в квартиру заходит из одной точки. Поэтому контролировать эти тарифы обязан Антимонопольный комитет", – заявил эксперт.