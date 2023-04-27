ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Правительство Украины могло бы разрешить экспортировать хотя бы 50% газа частной добычи – "Західнадрасервіс"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Половину газа, добытого частными компаниями можно закачивать в подземные хранилища, этого хватило бы на следующую зиму, считает Козицкий
Половину газа, добытого частными компаниями можно закачивать в подземные хранилища, этого хватило бы на следующую зиму, считает Козицкий
Фото: depositphotos.com

Украинский бизнес ожидал, что после завершения отопительного сезона правительство разрешит экспорт газа, рассказал "Forbes Україна" гендиректор группы компаний "Західнадрасервіс" Степан Козицкий.

Неназванный собеседник СМИ добавил, что между властью и бизнесом была неформальная договоренность: компании продолжают добывать, а правительство после зимы откроет экспорт. Однако экспорт не разрешили, в а вместо этого "Нафтогаз" предложил выкуп газа текущей добычи у частников по внутренним ценам, которые на 20% меньше, чем в Европе, отметило издание. 

Как сказано в статье, бизнес "не в восторге" от решения "Нафтогазу". 

"Это неправильное решение. Правительство могло бы разрешить экспортировать хотя бы 50%, а остальное закачивать в хранилища. Этого хватило бы на следующую зиму", – пояснил Козицкий. По его словам, такой подход заставил бы частные компании инвестировать и наращивать добычу.

В нынешних условиях Козицкий прогнозирует падение добычи частных компаний из-за отсутствия инвестиций еще на 10% в 2023 году. Другой собеседник Forbes – глава крупной добывающей компании – ожидает падения на 15%. 

По данным Forbes, добыча частных компаний в 2022 году упала на 16% – до 4,2 млрд м³, государственных – на 3%, до 14,3 млрд м³. 

Теги: газ, инвестиции, бизнес, экспорт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
"Самые короткие" кожаные шорты Меркьюри продали на аукционе за £18 тыс.
Галина ГРИШИНА
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Утиные ногти – дизайн, к которому многие "оказались не готовы". Как выглядит "самая противоречивая форма ногтей". Топ-5 фото
Галина ГРИШИНА
Делайте это постоянно, и мимических морщин возле глаз будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Делайте это постоянно, и мимических морщин возле глаз будет намного меньше. Эксперт рассказала, как избежать "гусиных лапок"
Галина ГРИШИНА
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Клопотенко ответил блогеру Эсхакзай, которая назвала его обычным лицемером
Галина ГРИШИНА
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
"Опасалась реакции на радикальные перемены во внешности". Личный стилист принцессы Дианы рассказал историю ее фирменной стрижки
Галина ГРИШИНА
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
"Думаете, в моем возрасте такое решение легко дается?" 65-летняя Билозир назвала причину развода с 55-летним мужем-военнослужащим
Галина ГРИШИНА
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Сколько на самом деле нужно варить макароны. Кулинарный лайфхак от французского шеф-повара
Галина ГРИШИНА
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Без одежды и белья. Саливанчук показала фото в стиле ню и рассказала о любви к себе
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Джоли посетила званый обед у Байденов со своим приемным 21-летним сыном. Фото
Галина ГРИШИНА
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Поставьте эти ловушки в саду во время цветения, чтобы спасти будущий урожай абрикосов. Эксперты рассказали, как бороться с бронзовкой мохнатой
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
56-летняя Хайек позировала рядом с 43-летним Татумом, на котором были только обтягивающие плавки. Фото
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Как сохранить свежесть в холодильнике с помощью туалетной бумаги. Лайфхак
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Ароматные картофельные зразы с мясом. Простой рецепт
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
Урожай придется собирать ведрами. Названа эффективная подкормка для огурцов
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
"Успела сказать все, что планировала". Ведущая "Евровидения 2023" Санина поделилась впечатлениями от встречи с Чарльзом III и его женой Камиллой
Галина ГРИШИНА
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
В сети разгорелся скандал вокруг клипа госсекретаря Минздрава Украины на трек "Фортеця Бахмут". Тополя отреагировал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
65-летняя Билозир развелась с 55-летним мужем-военнослужащим после 33-летнего брака. Недзельский заявил, что был против развода (232102)
2
"У него была настолько сложная жизнь с Сандулесой. Зная, сколько мужей у нее было..." Кондратюк высказался о скандале с участием Бобула (86801)
3
Лисица о Лорак: Я знаю Каролину, еще когда она была маленькой. Она недостаточно адекватно воспринимает реальность. На то были свои причины (65497)
4
В сети показали новые фото Винника после слухов о его приезде в Киев (63761)
5
Кошевой рассказал, какой подарок получил от Зеленского на день рождения в прошлый раз и как президент поздравил его в этом году (62388)
6
Эта болезнь может уничтожить урожай, а затем и сад. Эксперт рассказал, что делать, если весной ветки и листья на абрикосах начинают сохнуть (60667)
7
Стилист назвала стрижку, которая подойдет женщинам любого возраста (57501)
8
После этой подкормки урожай будет сладким и крупным. Эксперты рассказали, как правильно удобрять морковь весной (52639)
 
 
 
 