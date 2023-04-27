Правительство Украины могло бы разрешить экспортировать хотя бы 50% газа частной добычи – "Західнадрасервіс"

Половину газа, добытого частными компаниями можно закачивать в подземные хранилища, этого хватило бы на следующую зиму, считает Козицкий Фото: depositphotos.com

Неназванный собеседник СМИ добавил, что между властью и бизнесом была неформальная договоренность: компании продолжают добывать, а правительство после зимы откроет экспорт. Однако экспорт не разрешили, в а вместо этого "Нафтогаз" предложил выкуп газа текущей добычи у частников по внутренним ценам, которые на 20% меньше, чем в Европе, отметило издание.

Как сказано в статье, бизнес "не в восторге" от решения "Нафтогазу".

"Это неправильное решение. Правительство могло бы разрешить экспортировать хотя бы 50%, а остальное закачивать в хранилища. Этого хватило бы на следующую зиму", – пояснил Козицкий. По его словам, такой подход заставил бы частные компании инвестировать и наращивать добычу.

В нынешних условиях Козицкий прогнозирует падение добычи частных компаний из-за отсутствия инвестиций еще на 10% в 2023 году. Другой собеседник Forbes – глава крупной добывающей компании – ожидает падения на 15%.

По данным Forbes, добыча частных компаний в 2022 году упала на 16% – до 4,2 млрд м³, государственных – на 3%, до 14,3 млрд м³.