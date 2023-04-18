Украине к следующему отопительному сезону надо накопить до 14,5 млрд м³ газа – Галущенко

"По газу мы будем ориентироваться на завершившийся отопительный сезон – это до 14,5 млрд м³. Это то, что нам позволит уверенно чувствовать себя, и это с учетом ресурса, который нам может понадобиться, и скорее всего, мы будем его использовать для производства электроэнергии", – сказал он.

Министр выразил надежду, что удастся достичь необходимого уровня собственной добычи газа, но отметил, что импорт также будет необходим.

"Определенные объемы импорта будут для уверенности. Даже если собственное производство будет обеспечивать потребление, потребуется запас газа. В частности, для производства электроэнергии, что нетипично, но нужно для энергобезопасности. Поэтому примерно до 2 млрд м³ можем импортировать. Но война меняет расчеты", – заявил Галущенко.

По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах Украины – более 9 млрд м³ газа.