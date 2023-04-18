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ДЕНЬГИ

Украине к следующему отопительному сезону надо накопить до 14,5 млрд м³ газа – Галущенко

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Cейчас в подземных газовых хранилищах Украины более 9 млрд м&sup3; газа
Cейчас в подземных газовых хранилищах Украины – более 9 млрд м³ газа
Фото: depositphotos.com

Украине для следующего отопительного сезона нужно накопить до 14,5 млрд м³ газа. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на пресс-конференции в Киеве 18 апреля, пишет "Интерфакс-Украина".

"По газу мы будем ориентироваться на завершившийся отопительный сезон – это до 14,5 млрд м³. Это то, что нам позволит уверенно чувствовать себя, и это с учетом ресурса, который нам может понадобиться, и скорее всего, мы будем его использовать для производства электроэнергии", – сказал он.

Министр выразил надежду, что удастся достичь необходимого уровня собственной добычи газа, но отметил, что импорт также будет необходим.

"Определенные объемы импорта будут для уверенности. Даже если собственное производство будет обеспечивать потребление, потребуется запас газа. В частности, для производства электроэнергии, что нетипично, но нужно для энергобезопасности. Поэтому примерно до 2 млрд м³ можем импортировать. Но война меняет расчеты", – заявил Галущенко.

По его словам, сейчас в подземных газовых хранилищах Украины – более 9 млрд м³ газа.

Контекст:

6 ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в хранилищах накоплено 14,5 млрд м³ газа и этого достаточно для прохождения зимы.

С 7 октября из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа, проинформировал 17 апреля 2023 года глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов. По его словам, оператор подземных газовых хранилищ Украины "Укртрансгаз" начал сезон закачки газа в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: газ, отопительный сезон, Министерство энергетики, ПХГ, Герман Галущенко
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