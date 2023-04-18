В подземных хранилищах Украины более 9 млрд м³ газа, с учетом технологического – Минэнерго

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Укринформ".

"Если раньше нам нужно было около 18–19 млрд м³ перед началом отопительного сезона, то в этот сезон мы входили, имея чуть больше 14 млрд м³. Но важно, что мы полностью рассчитывали на отечественный ресурс и отказались от экспорта. Это позволило нам спокойно пройти этот сезон", – сказал Галущенко.

По его словам, на 18 апреля в подземных хранилищах закачано более 9 млрд м³ газа, с учетом технологического. Украина может спокойно накапливать необходимые объемы до следующего отопительного сезона, подчеркнул Галущенко.

"Мы рассчитываем иметь дополнительно газ для возможного производства электроэнергии, потому что были ситуации, когда мы не могли физически из-за разрушения железных путей поставлять уголь на определенные станции", – отметил глава Минэнерго Украины.