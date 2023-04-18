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В подземных хранилищах Украины более 9 млрд м³ газа, с учетом технологического – Минэнерго

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Украина может спокойно накапливать необходимые объемы газа до следующего отопительного сезона, отметили в Минэнерго
Украина может спокойно накапливать необходимые объемы газа до следующего отопительного сезона, отметили в Минэнерго
Фото: naftogaz.com

В Украине за прошлый отопительный сезон существенно упало потребление газа.

Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его цитирует "Укринформ".

"Если раньше нам нужно было около 18–19 млрд м³ перед началом отопительного сезона, то в этот сезон мы входили, имея чуть больше 14 млрд м³. Но важно, что мы полностью рассчитывали на отечественный ресурс и отказались от экспорта. Это позволило нам спокойно пройти этот сезон", – сказал Галущенко.

По его словам, на 18 апреля в подземных хранилищах закачано более 9 млрд м³ газа, с учетом технологического. Украина может спокойно накапливать необходимые объемы до следующего отопительного сезона, подчеркнул Галущенко.

"Мы рассчитываем иметь дополнительно газ для возможного производства электроэнергии, потому что были ситуации, когда мы не могли физически из-за разрушения железных путей поставлять уголь на определенные станции", – отметил глава Минэнерго Украины.

Контекст:

6 ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что в хранилищах накоплено 14,5 млрд м³ газа и этого достаточно для прохождения зимы.

С 7 октября из украинских подземных газохранилищ было отобрано чуть более 5,5 млрд м³ газа, проинформировал 17 апреля 2023 года глава правления НАК "Нафтогаз України" Алексей Чернышов. По его словам, оператор подземных газовых хранилищ Украины "Укртрансгаз" начал сезон закачки газа в рамках подготовки к отопительному сезону 2023/2024.

Теги: Украина, газ, отопительный сезон, Министерство энергетики, ПХГ, пресс-конференция, Герман Галущенко
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