Прокуратура разоблачила украинских хакеров, которые запускали вирус в компьютерные системы банков США и Европы

Хакеры орудовали почти семь лет. Они запускали вирус, предназначенный для кражи персональных данных - паролей, логинов и платежных данных в системы банковских учреждений.

Хакеры из Украины запускали вирус в компьютерные системы иностранных банков и похищали персональные данные клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Правоохранители разоблачили группу украинских хакеров, которые с 2014 года совершали кибератаки на банки США и Европы. Финансовым учреждениям был нанесен ущерб в размере $2,5 млрд.

По данным правоохранителей, хакеры орудовали почти семь лет. Они запускали вирус, предназначенный для кражи персональных данных – паролей, логинов и платежных данных, в системы частных и государственных банковских учреждений Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландов, Литвы и США.

Группа хакеров была задержана в Харькове и Харьковской области. В ходе обысков было изъято компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого, заявляют в прокуратуре, хакеры вели свою деятельность.

В международной спецоперации участвовали Офис генпрокурора и Департамент киберполиции Нацполиции Украины в координации с Евроюстом и Европолом и представителями правоохранительных органов США и Германии.

Сейчас собираются доказательства для сообщения о подозрении ряду лиц.