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Twitter назначил знаменитого хакера главой службы безопасности

Хакер Пейтер Затко на должности главы службы безопасности Twitter планирует изучить информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также вопрос социальной инженерии.

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Этим летом в соцсети Twitter случилась массовая кибератака на аккаунты знаменитостей
Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Twitter назначила одного из самых известных в мире хакеров Пейтера Затко, который действует под ником Mudge, на должность главы службы безопасности. Об этом 16 ноября сообщает Reuters.

В интервью журналистам Затко сказал, что он изучит информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, а также вопрос социальной инженерии.

Затко в последнее время занимался безопасностью сервиса электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов на проекты по кибербезопасности в Агентстве перспективных оборонных исследований и проектов Пентагона (DARPA).

Карьера Затко началась в 1990-х годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был одним из лидеров Cult of the Dead Cow – хакерской группы, известной выпуском хакерских инструментов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

Как отмечает Reuters, в последнее время у Twitter большие проблемы с кибербезопасностью. Год назад правительство США обвинило двух мужчин в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, когда они несколько лет назад работали в Twitter. Власти США считали, что они передавали частную информацию пользователей соцсетей, которые критиковали Саудовскую Аравию.

А 15 июля хакеры взломали учетные записи в Twitter крупных общественных деятелей и корпораций, включая экс-вице-президента США Джо Байдена, экс-президента Барака Обамы, главы SpaceX Илона Маска, главы Microsoft Билла Гейтса, владельца Amazon Джеффа Безоса и Apple. Взломанные аккаунты отправили серию твитов с предложением классического мошенничества с биткоинами: фолловерам сказали, что, если они переведут криптовалюту на определенный биткоин-кошелек, они получат вдвое больше денег.

В августе задержали троих подозреваемых в этой хакерской атаке – среди них был 17-летний подросток.

Теги: хакеры, Twitter, кибербезопасность
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