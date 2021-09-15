Работу ГАСИ, которая в течение 14 дней перед ликвидацией выдавала разрешения на строительство в режиме нон-стоп, проверят – Чернышов

Чернышов: Анализ деятельности ГАСИ пройдет не только за последние две недели, но и за все время ее существования Фото: Мінрегіон / Facebook

Эксперт по градостроению Георгий Могильницкий писал в Facebook 14 сентября, что за последние 14 дней перед ликвидацией ГАСИ выдала более 400 разрешений на строительство.

"В течение первых 14 дней сентября (нет, это не ошибка – все 14 дней сентября, включая субботу и воскресенье, клепают документы) ГАСИ выдала 405 разрешений на строительство. Для сравнения: за предыдущие восемь месяцев они выдали 1621 разрешение. То есть 14 последних дней перед ликвидацией равны двум месяцам обычной работы", – сообщал он. Среди разрешений, по словам Могильницкого, есть документы на строительство 34-этажного дома на бульваре Леси Украинки в Киеве.

Министра спросили об этой ситуации сегодня на брифинге.

"Анализ деятельности ГАСИ пройдет не только за последние две недели, но и за все время ее существования, и будет рассмотрено все то, что было оформлено", – ответил Чернышов.